Terremotos en Colombia y Venezuela: ¿qué tienen en común y en qué se diferencian?

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto y los fuertes sismos que afectaron a Venezuela semanas atrás tienen algo en común: ambos ocurrieron en una región marcada por la interacción de grandes placas tectónicas. Sin embargo, las condiciones geológicas que provocaron cada uno de estos eventos son diferentes. De acuerdo con una explicación entregada por Gustavo Ortiz, doctor en Ciencias Geológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, a CNN en Español, el punto en común es que ambos eventos ocurrieron sobre la placa Sudamericana, pero el contexto geológico y geotectónico no fue el mismo. “Lo único en común entre estos dos catastróficos eventos es que ocurren sobre la placa Sudamericana, pero el contexto geológico y geotectónico es totalmente diferente”, explicó Ortiz a CNN.

En el caso colombiano, el movimiento está relacionado con el proceso conocido como subducción. Este fenómeno ocurre cuando una placa tectónica se introduce por debajo de otra. Según la explicación del experto citada por CNN, en el occidente de Sudamérica, la placa de Nazca, ubicada en el océano Pacífico, se hunde por debajo de la placa Sudamericana. Esta interacción tectónica convierte a buena parte de la región occidental de Suramérica en una zona con una importante actividad sísmica. Además, existe una diferencia fundamental con los terremotos registrados en Venezuela: la profundidad. Mientras los sismos que afectaron a Venezuela ocurrieron a menos de 20 kilómetros de profundidad, el terremoto registrado en Colombia tuvo su origen a más de 100 kilómetros bajo la superficie, según Ortiz.

¿Qué pasó con los terremotos de Venezuela?

En Venezuela, el contexto tectónico fue diferente. Según el experto citado por CNN, las placas involucradas fueron la Sudamericana y la del Caribe. En este caso no se produjo un proceso de subducción, sino un movimiento lateral entre las placas. Esta diferencia permite entender por qué dos emergencias sísmicas ocurridas en países vecinos pueden tener características distintas, incluso cuando ambos territorios están relacionados con la misma gran placa tectónica. Los terremotos de Venezuela, además, fueron mucho más superficiales, con focos ubicados a menos de 20 kilómetros de profundidad.

El terremoto que golpeó a Colombia, por su parte, tuvo consecuencias graves en varias regiones, especialmente en Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. En Pereira, uno de los lugares más afectados, las autoridades reportaron decenas de edificaciones colapsadas y víctimas mortales, mientras que en San José del Palmar, Chocó, identificado como epicentro, se registraron importantes daños materiales. La emergencia también provocó afectaciones en carreteras, aeropuertos, servicios de energía y telecomunicaciones en diferentes zonas del país. Así, aunque Colombia y Venezuela comparten un contexto tectónico regional y ambos eventos ocurrieron sobre la placa Sudamericana, la forma en que interactúan las placas y la profundidad de los terremotos fueron factores que marcaron diferencias importantes entre ambos fenómenos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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