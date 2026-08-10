Terremotos en Colombia y Venezuela: ¿qué tienen en común y en qué se diferencian?

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto y los fuertes sismos que afectaron a Venezuela semanas atrás tienen algo en común: ambos ocurrieron en una región marcada por la interacción de grandes placas tectónicas.
Sin embargo, las condiciones geológicas que provocaron cada uno de estos eventos son diferentes.
De acuerdo con una explicación entregada por Gustavo Ortiz, doctor en Ciencias Geológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, a CNN en Español, el punto en común es que ambos eventos ocurrieron sobre la placa Sudamericana, pero el contexto geológico y geotectónico no fue el mismo.
“Lo único en común entre estos dos catastróficos eventos es que ocurren sobre la placa Sudamericana, pero el contexto geológico y geotectónico es totalmente diferente”, explicó Ortiz a CNN.