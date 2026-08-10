“Me salvé por cinco segundos de quedar atrapado”: así se vivió el terremoto en Manizales

La mañana se interrumpió en Colombia con un terremoto de 7,4, según el Servicio Geológico. El Eje Cafetero fue una de las regiones más afectadas, como en aquel terremoto de Armenia en 1999. Ante esto, EL COLOMBIANO habló con el periodista Luis Felipe Molina, que vivió los hechos desde Manizales. “Comenzó muy fuerte. Me salvé por cinco segundos de haberme quedado atrapado en el ascensor; salí porque había dejado algo en el apartamento. Yo vivo en un piso 17 y cuando salí del ascensor fue un remezón durísimo”, narra Molina. “Troté hacia mi puerta. Cuando entré todo se estaba cayendo”, agrega. Dijo que, desde su apartamento, se puede ver toda la ciudad, por lo que le quedó una imagen que no se le olvidará nunca, según dice. “Tengo una gran panorámica y se podía ver cómo se movía todo. Y no paraba. Dada la altura del edificio, diría que se movía de un metro para cada lado. Se oían vidrios quebrarse, jarrones caerse y los gritos de la gente”.

Molina cuenta lo que vio, a su vez, cuando evacuó del edificio. “Fueron los 17 pisos más largos de mi vida, pero a la vez lo más rápido que bajé. Había olor a quemado, a polvo, muchos carros con polvillo pero el edificio se ve bien. Varios balcones perdieron sus vidrios”. Después, reitera que “la ciudad perdió torre nororiental de la Catedral Basílica”, y, como ahí hay un café, dice que “si el terremoto hubiera sido más tarde hubieran muerto personas”. Posteriormente, añade que “no es la primera vez que se le cae una torre y los manizaleños tenemos que donar para reconstruirla”. Finalmente, explica que, por los suelos de la ciudad, pudo haber sido una tragedia aún mayor. “Son suelos arcillosos, lisos, en términos coloquiales. Pero la ciudad tiene uno de los códigos de sismo resistencia mejor preparados y, del mismo modo, un código de construcción estricto. Incluso, construir es más costoso”. No por eso dejó de haber edificaciones afectadas en el centro histórico. De la capital de Caldas llegaron más imágenes, puntualmente de la Avenida Santander. En ellas, se ven carros parqueados moviéndose de lado a lado, edificios sacudiéndose y hasta uno desplomándose: el edificio Santo Domingo. En distintos puntos de la ciudad se reportaron edificios con columnas comprometidas, fachadas colapsadas y estructuras que habían cedido. Hay universidades, como la de Caldas, que quedaron afectadas.

A su vez, el alcalde de Manizales Jorge Rojas confirmó, hasta el momento, dos personas muertas. Según el mandatario, más de 10 edificios se han colapsado completamente y hay un número aún indeterminado de estructuras con daños parciales. También se reportan más de 20 viviendas colapsadas, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de verificación y rescate. La emergencia ha movilizado a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Ejército, Policía y diferentes grupos especializados de rescate, además de equipos de la Alcaldía. Las autoridades también mantienen presencia en las calles para atender las emergencias y garantizar la seguridad ante el temor de la población.

Magnitud y otras afectaciones del terremoto