H3N2 sigue encendiendo alarmas en Europa: ¿está Colombia preparada para la llegada de esta gripe?

En Europa, Estados Unidos y Canadá, los casos de la gripe H3N2 –también conocida como gripe K– no han parado de aumentar en los últimos días. Solo en Reino Unido, en una semana el número de contagios aumentó en un 50%, lo que ha ocasionado el cierre temporal de varias instituciones educativas. Contexto: Aumenta la circulación de la gripe H3N2 en Europa: alerta por variante que avanza rápido Esta nueva gripe es una variante del virus de la influenza A, una infección respiratoria viral altamente contagiosa que suele provocar epidemias estacionales, es decir, momentos del año en los que los virus alcanzan picos de contagio. Esto es común en todo el mundo, aunque por lo general la influenza aparece en invierno en los hemisferios norte y sur. El asunto con esta nueva cepa es que, hasta ahora, ha marcado récords de contagios en Europa. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS) informó que en la primera semana de diciembre el número de contagios equivalía a la ocupación total de tres hospitales y se proyecta que para el 14 de diciembre la cifra de hospitalizados podría llegar a estar entre 5.000 y 8.000, niveles que no se habían visto desde 2010. Y, ¿qué es lo que la hace tan contagiosa?Se debe a que esta gripe es una versión mutada de la influenza A H3N2, la que suele aparecer con menos frecuencia y la cual ha sido llamada “Subclado K”. "Eso significa que la población no tiene un nivel tan alto de inmunidad a ella. También hay evidencia de que son más transmisibles y mutan con mayor facilidad, lo que hace que sea más difícil detectarlos con vacunas", le explicó el doctor Simon Clarke a The Telegraph.

A pesar de que esta mutación no sea tan común, los síntomas de la H3N2 son iguales a los de una gripa habitual: tos, malestar general, fiebre y dolor de cabeza. Las señales de alerta que indican que debe consultar con un profesional son dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida del conocimiento, deshidratación o fiebre persistente.

Los adultos mayores, las mujeres en embarazo, los niños y las personas con enfermedades crónicas hacen parte del grupo más vulnerable ante este virus, por lo que se recomienda seguir medidas de cuidado como el uso de tapabocas, lavado de manos y vacunación.

¿La H3N2 ya está en Colombia?

Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha reportado que haya identificado el Subclado K en el país. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un comunicado este lunes asegurando que hasta noviembre no había sido detectado este tipo en Sudamérica. Sin embargo, la llegada constante de viajeros al país incrementa las posibilidades de que esta gripe llegue pronto a tierras colombianas. La recomendación más importante que realizan los profesionales de la salud cuando llega la gripe estacional es la vacunación contra la influenza. No obstante, la manera en cómo esta produce ha recibido críticas ante picos de contagios como el que atraviesan actualmente en Europa. Cada año, la vacuna contra la influenza cambia su formulación, ya que las redes de vigilancia alrededor del mundo deben recoger muestras de los virus que están circulando para así detectar nuevas cepas y con esto también adelantarse a las que podrían venir. Entre cinco y seis meses toma el proceso de producir las vacunas necesarias para inocular a todo un continente, por lo que cuando los biológicos llegan posiblemente ya están circulando otros virus. “Así que estamos adivinando con antelación cómo evolucionará el virus, y a veces esas suposiciones son mejores que otras. Esta vez, justo al final de la temporada de gripe del hemisferio sur, el virus adquirió siete mutaciones adicionales [...] La vacuna de este año se adapta bien a algunos tipos de gripe, pero el H3N2 sorprendió a los científicos”, le dijo el virólogo Ed Hutchinson al medio inglés. Por ejemplo, a Colombia la vacuna contra la influenza llega entre abril y mayo porque el país depende de la fórmula que se realice con los datos recopilados del hemisferio sur. Como explicó el doctor en Epidemiología Julián Fernández-Niño en X, el problema está que el pico de la gripe comienza entre marzo y junio, lo que quiere decir que cuando llega la vacuna ya hay muchos que tuvieron o tienen el virus.