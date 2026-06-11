¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026 y dónde verla?

La presencia de Shakira será uno de los principales atractivos de la apertura del Mundial 2026. La cantante barranquillera encabezará el espectáculo musical de la ceremonia que se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La artista interpretará junto al cantante nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, publicada el pasado 14 de mayo. La presentación está programada para las 12:30 p. m., hora de Colombia, dentro del evento que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Artistas que acompañarán a Shakira en el escenario de México

Para la canción oficial del torneo, la FIFA volvió a apostar por Shakira, una de las artistas más vinculadas a la historia de los Mundiales. La cantante colombiana ganó reconocimiento internacional con “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y posteriormente participó en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”. Ahora regresa a la Copa del Mundo con “Dai Dai”, interpretada junto al nigeriano Burna Boy. “Dai Dai” hace parte de un álbum oficial del mundial con 18 canciones en el que también participan artistas como Major Lazer, Daddy Yankee y los Rolling Stones.

La barranquillera encabezará el espectáculo de apertura en Ciudad de México, pero no estará sola. El escenario reunirá a artistas como Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes participarán en distintos momentos de la ceremonia. Le puede interesar: ¡Confirmados con colombiano a bordo! Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026 La FIFA indicó en un comunicado que la programación incorporará elementos de la cultura mexicana a través de la música, la danza y distintas expresiones artísticas. También participarán talentos indígenas y agrupaciones vinculadas al folclor contemporáneo del país anfitrión.

¿Por qué el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura?

Detrás de esta decisión está una estrategia con la que la FIFA busca convertir el torneo en un evento cultural de alcance global. Además de los espectáculos en las tres sedes, el organismo reunió artistas de distintos géneros y regiones con el objetivo de ampliar el alcance de las celebraciones más allá de la audiencia habitual del fútbol. Esta iniciativa forma parte de FIFA Sound, un programa lanzado en 2021 para conectar la música y el deporte a través de eventos internacionales.

La apertura de Canadá tendrá a Michael Bublé y Alanis Morissette

El segundo evento se realizará el 12 de junio en el BMO Field de Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El cartel artístico estará integrado por Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La organización ha señalado que la ceremonia estará centrada en la diversidad cultural canadiense y en la representación de distintas tradiciones del país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que “El acto de apertura en Toronto reflejará fielmente la esencia de la identidad canadiense”. Conozca: Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia: canales, plataformas, precios y lo que debe saber sobre las VPN

Katy Perry, Anitta y LISA encabezarán la ceremonia de Estados Unidos

La tercera apertura se llevará a cabo el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. En esta sede se presentarán Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, en un espectáculo que reunirá artistas de distintos mercados musicales.

La programación de las tres sedes combina figuras de reconocimiento mundial con artistas representativos de cada país anfitrión. Además de nombres consolidados de la música internacional, la FIFA incorporó intérpretes vinculados a escenas locales para diferenciar cada ceremonia.

Los horarios de las tres ceremonias en Colombia

Las aperturas fueron programadas en horarios distintos para cada sede. La de Ciudad de México comenzará el 11 de junio a las 12:30 p. m.; la de Toronto se realizará el 12 de junio a las 12:30 p. m.; mientras que la de Los Ángeles tendrá lugar el mismo día a las 6:30 p. m., todas en horario colombiano. Cada ceremonia se desarrollará antes del primer partido que dispute el país anfitrión en su territorio y contará con una producción independiente.

¿Dónde ver las ceremonias de apertura del Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados en Colombia podrán seguir las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026 a través de DSports (DirecTV) y su plataforma de streaming DGO. También estarán disponibles por las transmisiones de Gol Caracol y Fútbol RCN, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales. La cobertura incluirá los espectáculos previos a los partidos inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, así como los encuentros entre México y Sudáfrica, Canadá y Bosnia y Herzegovina, y Estados Unidos y Paraguay. Para quienes prefieran seguir el evento en formato escrito, EL COLOMBIANO realizará una cobertura en vivo con el minuto a minuto de la inauguración y los principales acontecimientos de cada jornada.

Tras la inauguración, Shakira regresará para el show de la final del Mundial

Así es, la FIFA confirmó que Shakira formará parte del espectáculo del medio tiempo de la final, prevista para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

La artista compartirá escenario con Madonna y BTS en un concierto concebido siguiendo el modelo del tradicional espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La producción está siendo desarrollada junto con Global Citizen y fue ideada por Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay.

Este espectáculo servirá para apoyar un fondo internacional destinado a financiar proyectos educativos para niños en distintas regiones del mundo. Con una audiencia potencial estimada en miles de millones de espectadores, el evento será uno de los mayores escenarios musicales asociados a una Copa del Mundo. Siga leyendo: Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas