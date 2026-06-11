¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026 y dónde verla?

La presencia de Shakira será uno de los principales atractivos de la apertura del Mundial 2026. La cantante barranquillera encabezará el espectáculo musical de la ceremonia que se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
La artista interpretará junto al cantante nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, publicada el pasado 14 de mayo. La presentación está programada para las 12:30 p. m., hora de Colombia, dentro del evento que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.