La Orinoquía tiene el secreto para enfrentar El Niño: las reservas familiares cuidan agua de Colombia

Cuando Catalina Mora era niña, llegar a su finca tomaba tres días. No había carreteras. El viaje terminaba por caminos reales y las trochas que recorrían los llaneros a caballo para atravesar la sabana inundable de Casanare. En medio de decenas de advertencias por un fenómeno de El Niño que se acerca con fuerza, los gobiernos locales y el Nacional (tanto saliente como entrante) tienen sobre la mesa la urgencia de prepararse estructural, económica y socialmente para enfrentar las posibles consecuencias de la temporada seca.
En medio de ese llamado, expertos de la organización WWF Colombia le explicaron a EL COLOMBIANO que un camino de éxito casi seguro sería mirar hacia la Orinoquía, la región que para Mora es hogar, pero que para Colombia podría ser la clave para garantizar el acceso a agua dulce de casi todas las regiones del país.
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La magnitud de la Orinoquía
La Orinoquía suele asociarse con los grandes llanos abiertos. Pero detrás de esa imagen existe un entramado de humedales, bosques, ríos y sabanas que cumple una función silenciosa. Según el último censo oficial, esta región concentra el 48 % de los humedales continentales de Colombia y el 32,47 % de sus reservas de agua. Con cerca de 35 millones de hectáreas, equivale al 22% del territorio nacional y alberga al menos 156 tipos de ecosistemas.
Sofía Rincón, coordinadora regional de la Orinoquía de WWF Colombia, le dijo a este diario que esa diversidad explica por qué la región será determinante durante la sequía: “Para Colombia hay diferentes tipos de respuesta o de afectación. En nuestro caso, lo que va a haber es una disminución de las lluvias y aquí es donde la Orinoquía tiene un papel importante”.
Mientras gran parte del país enfrentará menos precipitaciones, explica, en la Orinoquía podría ocurrir lo contrario: “Es posible que se intensifiquen las lluvias porque la Orinoquía funciona, por decirlo de alguna manera, al revés del resto del país”.