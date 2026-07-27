“Centenials del crimen”: así alteran videos y fotos para engañar

Poner a circular un video manipulado con software, para confundir a la opinión pública y hacerla dudar sobre los resultados de la Fuerza Pública, es el más reciente truco de redes sociales de los centenials que tienen los grupos terroristas en sus filas.
La grabación se hizo pública en dos momentos, el pasado 27 de junio y el 19 de julio. En ellas aparecía Iván Idrobo Arredondo (“Marlon”), el comandante del bloque Occidental del Estado Mayor Central de las Farc, leyendo un comunicado. A su lado estaba su mano derecha, Juan Diego Palta Montero (“Ñeque”).
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La imagen generó controversia porque el Gobierno había reportado la muerte de “Marlon” en una operación militar en Buenaventura, Valle, el 20 de junio anterior; y la de “Ñeque” pocos días después en Toribío, Cauca.
La Inteligencia Militar tuvo que someter el video a “un análisis forense integral que permitió identificar múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente”, informó el Ejército.