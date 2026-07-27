“Centenials del crimen”: así alteran videos y fotos para engañar

Poner a circular un video manipulado con software, para confundir a la opinión pública y hacerla dudar sobre los resultados de la Fuerza Pública, es el más reciente truco de redes sociales de los centenials que tienen los grupos terroristas en sus filas. La grabación se hizo pública en dos momentos, el pasado 27 de junio y el 19 de julio. En ellas aparecía Iván Idrobo Arredondo (“Marlon”), el comandante del bloque Occidental del Estado Mayor Central de las Farc, leyendo un comunicado. A su lado estaba su mano derecha, Juan Diego Palta Montero (“Ñeque”). Le puede interesar: “Petro mentiroso y cocainómano”: revelan trinos ofensivos de Didier Blanco, próximo director de UNP en gabinete de De la Espriella. La imagen generó controversia porque el Gobierno había reportado la muerte de “Marlon” en una operación militar en Buenaventura, Valle, el 20 de junio anterior; y la de “Ñeque” pocos días después en Toribío, Cauca. La Inteligencia Militar tuvo que someter el video a “un análisis forense integral que permitió identificar múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente”, informó el Ejército.

Este hallazgo puso la lupa sobre las innovaciones del terrorismo colombiano en relación a la guerra de información, las cuales están siendo implementadas por los centenials de estas organizaciones. Hablamos de delincuentes de la Generación Z, nacidos a finales de los años 90, los llamados “nativos digitales” que crecieron en la era de las redes sociales, los smartphones y la inteligencia artificial.

Según fuentes militares, este tipo de terroristas “conviven dentro de los grupos ilegales con los viejos zorros de la época análoga, que saben armar tatucos y campos minados, pero están activos en las redes sociales y aportan nuevas maneras de confrontar al Estado y engañar a la gente”. Otra de esas fake news se conoció en unos videos del Clan del Golfo difundidos el 23 y el 26 de marzo de 2023. En el primero aparecían los miembros de la cúpula del cartel narcotraficante, pero sin su máximo líder, Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”). Su ausencia coincidió con reportes de Inteligencia que hablaban de una disputa interna entre los cabecillas. Así que, para desviar la atención, la grabación fue republicada, pero esta vez le agregaron a “Chiquito Malo” con un montaje digital, que visualmente parecía un holograma.

Un caso más reciente se documentó en marzo de 2026, cuando el frente 36 de las disidencias de las Farc elaboró una artimaña de redes sociales para hacerle creer a la Fuerza Pública que uno de sus cabecillas no sobrevivió a una operación militar. El protagonista de la puesta en escena fue Neider Yesid López (“Primo Gay”), quien aprovechando que resultó con unas heridas menores en un asalto a su campamento, se mandó a tomar una fotografía en la que simulaba su muerte. La facción la replicó en internet y en decenas de contactos de WhatsApp, y hasta la familia de “Primo Gay” se sumó al teatro publicando mensajes de condolencia.

Farándula del crimen “Primo Gay”, quien tiene 24 años de edad, es uno de los centenials que dirigen el curso del conflicto armado hoy en día. Su presencia en redes es recurrente, luciendo armas, camuflados y poses de modelo; su madre y hermana, auxiliadoras de la organización, también hacen lo propio, mostrando dijes con forma de fusil, fabricados con el oro obtenido de manera ilegal. A esta farándula del terrorismo también pertenece Naín Andrés Pérez Toncel (“Bendito Menor”), de 26 años y cabecilla de “los Pachenca” en La Guajira. Junto a su novia Rosa Angélica Tarazona (“la Bebecita”), ostenta una vida de lujos y parranda en internet, presentándose ante la sociedad como una especie de influencer del crimen.