Medellín celebrará el Congreso Internacional de Startups con inscripción gratuita y más de 100 inversionistas

Medellín recibirá , del 21 al 24 de octubre de 2025, a más de 100 fondos de inversión, aceleradoras, universidades y corporaciones procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina durante el Congreso Internacional de Startups Iberoamericano 2025, en el Centro Comercial El Tesoro. El evento está organizado por la Asociación Internacional de Startups, la Red Business Market, Talent Hub, Colombia Business Market, Jaguars Startups y Kontinua Group, con el respaldo de ARCA (Asociación de Rectores del Caribe y América), Unicaribe y la Organización para la Excelencia Educativa de las Américas. La dirección estará a cargo de la colombiana Laura Suárez, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Startups y presidenta de Jaguars Startups. Entérese: Coco Tecnologías, la startup paisa que salva a mujeres del cáncer de cuello uterino: aquí su historia Según Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups y CEO de la Red Business Market —organizaciones que agrupan a más de 17.000 miembros de 52 países—, este encuentro se ha consolidado como un espacio de “conexión, impacto y transformación” para los agentes de la innovación, la inversión y la educación en Iberoamérica. “Medellín y Antioquia se han convertido en un laboratorio de innovación y transformación social de referencia en el siglo XXI”, destacó Gómez, al resaltar el papel de la región en la consolidación de un ecosistema emprendedor pujante y de alcance internacional.

Cuatro días para conectar inversión, talento y educación

El Congreso iniciará el 20 de octubre con una jornada de bienvenida organizada por ACI Medellín, donde se presentarán las estrategias de la ciudad en materia de innovación. Esa misma tarde, el Reset Club de Rionegro será escenario de una sesión de networking entre inversionistas, fundadores y líderes tecnológicos en un ambiente que combinará deporte, bienestar y conexiones empresariales. Lea también: “No tengo dudas que en el corto o mediano plazo, nuestro mercado en Colombia será más grande que en Chile”, CEO de Global66

El Congreso Internacional del año pasado contó con 2.000 líderes emprendedores. FOTO CORTESÍA Congreso Internacional de Startups

El 23 de octubre, Rionegro acogerá una jornada dedicada al desarrollo logístico, empresarial e innovador del oriente antioqueño, mientras que el 24 de octubre, la Universidad Pascual Bravo cerrará el encuentro con una jornada centrada en el papel de la educación superior en la innovación y el emprendimiento.

Una nueva edición tras el éxito del Congreso 2024

El evento llega tras el éxito de la edición 2024, que reunió a más de 2.000 líderes del ecosistema emprendedor, con un impacto económico superior a un millón de euros en fases presemilla y semilla. Durante esa versión, se concretaron alianzas y acuerdos de inversión con entidades como Gascym Ventures, Parque Tec, European Ventures y Startups.St, además de misiones comerciales a Europa y Estados Unidos que fortalecieron la internacionalización de startups iberoamericanas. Para Laura Suárez, directora del Congreso, esta cita “nace como una plataforma para conectar inversión, talento y conocimiento entre continentes”.

Laura Suárez, directora del Congreso de Startups. FOTO CORTESÍA Congreso Internacional de Startups

“Queremos que Medellín sea el epicentro donde las ideas iberoamericanas se transforman en oportunidades reales de desarrollo e impacto global. Colombia cuenta con una fuerza creativa única y un ecosistema emprendedor vibrante que atrae capital y alianzas estratégicas de todo el mundo”, afirmó.

Participación global y respaldo institucional colombiano