Video | ¿A lo Camilo Cifuentes? Ryan Castro salió encubierto y le dio regalos a vendedores ambulantes en Medellín

“Las buenas acciones no tienen hora y lugar”. Este fue uno de los comentarios en la reciente publicación de un perfil en redes sociales identificado como Bocados Anónimos, en donde a través de un video se vio al reconocido cantante de reguetón paisa, Ryan Castro, en cubierto y ayudando a vendedores ambulantes en Medellín.
El cantante del ghetto se disfrazó de pies a cabeza, con peluca y bigote, y se fue para las inmediaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y les dio obsequios a varios vendedores que llevan años ofreciendo un servicio en ese lugar a todos los visitantes.