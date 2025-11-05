x

Video | ¿A lo Camilo Cifuentes? Ryan Castro salió encubierto y le dio regalos a vendedores ambulantes en Medellín

Por medio de un video publicado en redes sociales, el reconocido ‘cantante del ghetto’ se disfrazó y salió a las calles para ayudar a algunos trabajadores ambulantes en las afueras del estadio Atanasio Girardot.

  Así fue como se disfrazó Ryan Castro para ayudar a los vendedores ambulantes en Medellín. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos y cortesía Billboard
    Así fue como se disfrazó Ryan Castro para ayudar a los vendedores ambulantes en Medellín. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos y cortesía Billboard
  Ryan Castro es uno de los artistas del momento en el género urbano en Colombia. Tras cantar en Bogotá, anunció concierto en Medellín. FOTO: Cortesía Billboard
    Ryan Castro es uno de los artistas del momento en el género urbano en Colombia. Tras cantar en Bogotá, anunció concierto en Medellín. FOTO: Cortesía Billboard
  Momento en que le dieron el regalo a Marco Tulio, vendedor de raspados en el Atanasio. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos
    Momento en que le dieron el regalo a Marco Tulio, vendedor de raspados en el Atanasio. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos
El Colombiano
El Colombiano
05 de noviembre de 2025
bookmark

“Las buenas acciones no tienen hora y lugar”. Este fue uno de los comentarios en la reciente publicación de un perfil en redes sociales identificado como Bocados Anónimos, en donde a través de un video se vio al reconocido cantante de reguetón paisa, Ryan Castro, en cubierto y ayudando a vendedores ambulantes en Medellín.

El cantante del ghetto se disfrazó de pies a cabeza, con peluca y bigote, y se fue para las inmediaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y les dio obsequios a varios vendedores que llevan años ofreciendo un servicio en ese lugar a todos los visitantes.

Ryan Castro es uno de los artistas del momento en el género urbano en Colombia. Tras cantar en Bogotá, anunció concierto en Medellín. FOTO: Cortesía Billboard
Ryan Castro es uno de los artistas del momento en el género urbano en Colombia. Tras cantar en Bogotá, anunció concierto en Medellín. FOTO: Cortesía Billboard

Esta importante acción, grabada en un video publicado en la tarde de este miércoles 5 de noviembre, recordó, según los internautas en redes sociales, a la labor que hace el reconocido “influencer” Camilo Cifuentes, quien desde las sombras ayuda hace un tiempo a los vendedores ambulantes en Risaralda y resto del país.

“Vamos a cambiar un par de vidas, de gente que lleva trabajando, gente del ghetto que lleva trabajando mucho tiempo aquí en el estadio... vamos allá”, fueron las palabras de entrada de Ryan Castro en el video antes de ir a ayudar a las personas.

En la pieza audiovisual se puede ver cuando Ryan Castro llegó a un puesto conocido coloquialmente como “raspado” que es hielo molido con colorantes artificiales y lecherita, entre otras cosas.

@bocadosanonimos EL ATANASIO DE LA GENTE PARTE 1| alegrando el día de Marco Tulio con @RYAN CASTRO #ayuda #videoviral ♬ sonido original - bocadosanonimos

El cantante disfrazado comenzó a hablar con el señor del puesto y le preguntó si le podría hace uno de ellos, por lo que después le dijo que le compraría 40 raspados para llevar e invitar a “todos los parceros”. Sin saber quién era él, Ryan le dijo al señor que él era cantante.

Acto seguido, el señor, identificado según el video como Marco Tulio, se vio emocionado por la magnitud de la compra, por lo que la persona que estaba grabando le aseguró que, “a las personas buenas, le pasan cosas buenas”.

En medio de su felicidad, este señor afirmó que lleva más 40 años con su negocio de raspados, vendiéndolo en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, por lo que se sintió “muy afortunado” por la gran compra que le hicieron.

Mientras Ryan Castro esperaba los 40 raspados, otras personas llegaron al lugar para hablar con él y el señor vendedor, por lo que comenzaron a charlar sobre la venta, al momento en que el artista le dijo que, “cuando cante acá en el estadio le voy a dejar que venta acá afuera, pa’ que le venda raspado a todo el mundo”.

Al final del video, Ryan comenzó a cantar su tema “Mujeriego” y después le ayudó al señor a moler el hielo en la máquina. Minutos después, el cantante del ghetto sorprendió a Marco Tulio regalándole un televisor pantalla plana. Además, le pagó 2 millones de pesos por los raspados.

Los comentarios, completamente positivos, no se hicieron esperar en redes sociales. “¿Todos amamos a Ryan cierto?”, “El tío ryan nunca nos decepciona”, “No me equivoqué eligiendo uno de mis artistas favoritos”, “Qué chimba de actitud, la de Ryan, bendiciones, bocados anónimos” y “yo sabía que Ryan Castro es de los buenos”, fueron mensajes en redes.

Momento en que le dieron el regalo a Marco Tulio, vendedor de raspados en el Atanasio. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos
Momento en que le dieron el regalo a Marco Tulio, vendedor de raspados en el Atanasio. FOTO: Captura video de redes sociales @bocadosanonimos

El video publicado en todas las cuentas o redes sociales de Bocados Anónimos ya suma en un poco más de cinco horas de haberse publicado más de 1 millón de reproducciones en TikTok y más de 700 mil en Instagram.

Tras ser un éxito en Bogotá, otras partes de Colombia y el mundo, Ryan Castro anunció que cerrará su gira El Sendé World Tour – De Regreso a Casa en Medellín con su primer concierto en el estadio Atanasio Girardot, programado para el 25 de abril de 2026.

Preguntas sobre la nota:

¿Quién grabó el video de Ryan Castro disfrazado?
El video fue publicado por la cuenta Bocados Anónimos, conocida por mostrar actos solidarios.
¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro en Medellín?
El artista cerrará su gira El Sendé World Tour – De Regreso a Casa el 25 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.

