Christian González pone a Colombia en el foco del Super Bowl, un día histórico para el país

El Super Bowl LX no será una final más en la historia de la NFL. Este domingo, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario donde New England Patriots y Seattle Seahawks definirán al campeón de la temporada, en un evento que volverá a paralizar a Estados Unidos y a buena parte del mundo. Sin embargo, para Colombia, esta edición tendrá un significado especial: por primera vez, un jugador con ascendencia colombiana estará presente en el partido más importante del fútbol americano profesional.
El duelo comenzará a las 6:30 de la tarde, hora nuestra, y promete una audiencia masiva. De acuerdo con reportes citados por ABC News, el Super Bowl LX se proyecta como una de las transmisiones deportivas de mayor alcance del año, movilizando no solo a la industria televisiva, sino también a sectores como el entretenimiento, la seguridad y la logística en la Bahía de San Francisco. En Colombia, el partido podrá verse en vivo a través de Disney+, mediante la señal de ESPN, con suscripción activa.