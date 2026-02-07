Rescate de película: madre fue salvada junto a sus dos hijos en medio de las emergencias por lluvias en Urabá

En medio de las intensas lluvias que mantienen en emergencia a varios municipios del Urabá antioqueño, una escena de esperanza se abrió paso entre el agua y el lodo. En la vereda Algodón Abajo, zona rural del municipio de Necoclí, una madre y sus dos hijos fueron rescatados tras quedar aislados por la creciente de un río. El operativo se activó en horas de la mañana, luego de que los organismos de socorro recibieran el reporte de una familia que se encontraba al otro lado del afluente. Según la información entregada por las autoridades, la madre estaba acompañada por dos menores de edad, uno de ellos un bebé de apenas ocho meses, quien presentaba un cuadro febril desde hace más de tres días.

Ante la complejidad del terreno y las condiciones climáticas, al lugar se desplazó un equipo integrado por personal de la Secretaría de Salud, Defensa Civil, Bomberos y el grupo de rescate Garza. Pasadas las 10:11 p. m. y tras varias horas de maniobras, lograron efectuar el rescate utilizando un sistema de cuerdas para cruzar el río y poner a salvo a la familia. Una vez evacuados, los tres fueron trasladados al casco urbano de Necoclí y remitidos al Hospital San Sebastián de Urabá, donde recibieron atención médica. Desde el centro asistencial informaron que la madre y uno de los menores se encuentran en buen estado de salud, mientras que el bebé permanece bajo observación médica y recibe tratamiento por una dificultad respiratoria. Le puede interesar: El Urabá nos necesita: anímese a donar para apoyar a las víctimas de las lluvias El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el trabajo articulado de los equipos de respuesta y agradeció a quienes han permanecido en la zona atendiendo la emergencia.

“Quiero agradecer a la Fuerza Aérea, la Armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios, hombres y mujeres que continúan en la zona y que con su vocación de servicio ayudan a mitigar esta urgencia”, señaló el mandatario. El gobernador reiteró que las labores humanitarias continúan en las zonas rurales más afectadas de municipios como San Juan, San Pedro, Necoclí y Arboletes, con el objetivo de llevar ayuda de emergencia a las comunidades que permanecen incomunicadas por las lluvias. Lea más: Declaran calamidad pública en el Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia ante las emergencias por lluvias

Emergencias en Urabá

La subregión declaró calamidad pública por las fuertes lluvias. Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó y Vigía del Fuerte son los municipios más afectados por la ola invernal en el departamento que deja más de 9.000 familias damnificadas. Antioquia tiene 24 albergues y se han entregado cerca de 5.000 ayudas humanitarias con alimentos, productos de aseo y cocina, entre otros implementos básicos. La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia también reportó que en todo el departamento hay 40 frentes activos con maquinaria amarilla atendiendo emergencias, 15 de ellos en Urabá, siendo la vía nacional que comunica a Urabá con el departamento de Córdoba, la mayor preocupación. El corredor por el momento permanece totalmente cerrado tras el colapso de dos puentes modulares, afectados por la creciente del río Mulatos, dejando a unas 50.000 personas incomunicadas. “Es muy complicado porque todavía sigue lloviendo en la zona. Hace muchos años no veía tantas dificultades en un solo sector del departamento. Esos puentes son modulares y ambos se afectaron curiosamente en el ala sur, donde se fue un estribo gracias a la cantidad de agua que está cayendo”, explicó Horacio Gallón, secretario de Infraestructura Física de Antioquia. Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia gestionó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la instalación de un puente militar, solicitud que ya fue autorizada. Ganaderos y agricultores de Córdoba, Urabá, Magdalena y La Guajira enfrentan una verdadera tragedia por las intensas lluvias que azotan estas zonas del país. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), reportó que 113 veredas de 24 municipios están afectadas y 4.778 fincas permanecen inundadas. Además, se encuentran en riesgo 263.623 vacunos y bufalinos, lo que representa un golpe significativo para la producción ganadera regional y la economía local, que depende de estas actividades.

Anímese a donar