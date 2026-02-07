Rescate de película: madre fue salvada junto a sus dos hijos en medio de las emergencias por lluvias en Urabá

En medio de las intensas lluvias que mantienen en emergencia a varios municipios del Urabá antioqueño, una escena de esperanza se abrió paso entre el agua y el lodo. En la vereda Algodón Abajo, zona rural del municipio de Necoclí, una madre y sus dos hijos fueron rescatados tras quedar aislados por la creciente de un río.
El operativo se activó en horas de la mañana, luego de que los organismos de socorro recibieran el reporte de una familia que se encontraba al otro lado del afluente. Según la información entregada por las autoridades, la madre estaba acompañada por dos menores de edad, uno de ellos un bebé de apenas ocho meses, quien presentaba un cuadro febril desde hace más de tres días.