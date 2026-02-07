Primer simulacro electoral de 2026: así funcionó en medio de la alerta invernal

Colombia dio este sábado 7 de febrero el primer paso técnico hacia las elecciones de Presidencia y Congreso de 2026 con la realización del primer simulacro nacional de preconteo, un ejercicio diseñado para poner a prueba los sistemas que se usarán el día de los comicios.
El simulacro se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas y la transmisión de información desde más de 125.000 mesas de votación, en condiciones similares a las que se enfrentarán durante la jornada electoral.