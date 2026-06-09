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Ronaldinho lanza su primer disco llamado ‘Camisa 10’: 60 canciones y con artistas de 18 países

El exfutbolista brasileño lanzó este 9 de junio su primer proyecto musical internacional en el que participan figuras como Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles y Lenny Tavárez, entre otros.

  • Ronaldinho lanzó este 9 de junio el álbum ‘Camisa 10’, su primer proyecto musical global. FOTO: Instagram: @ronaldinho
    Ronaldinho lanzó este 9 de junio el álbum ‘Camisa 10’, su primer proyecto musical global. FOTO: Instagram: @ronaldinho
  • La obra incluye 60 canciones con géneros como reguetón, trap, afrobeats y dancehall. FOTO: Instgram: @ronaldinho
    La obra incluye 60 canciones con géneros como reguetón, trap, afrobeats y dancehall. FOTO: Instgram: @ronaldinho
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo con Brasil en 2002 y exjugador del FC Barcelona, lanzó este martes 9 de junio el álbum ‘Camisa 10’, un proyecto musical que reúne a más de una veintena de artistas de distintos países.

El disco, disponible en plataformas digitales, fue presentado como el primer trabajo de un sello discográfico internacional impulsado por el exfutbolista, con la participación de intérpretes de diversos géneros y regiones del mundo.

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A través de un comunicado, Ronaldinho explicó la importancia que tiene este lanzamiento en su trayectoria personal. “Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó.

El proyecto también representa el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. La iniciativa fue desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y representante de Ronaldinho.

La obra incluye 60 canciones con géneros como reguetón, trap, afrobeats y dancehall. FOTO: Instgram: @ronaldinho
La obra incluye 60 canciones con géneros como reguetón, trap, afrobeats y dancehall. FOTO: Instgram: @ronaldinho

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Un disco con artistas de América, Europa, África y Asia

‘Camisa 10’ está compuesto por 60 canciones y cuenta con la participación de artistas procedentes de 18 países, en una propuesta que incorpora estilos como dancehall, afrobeats, pop urbano, trap y reguetón.

Entre los artistas que forman parte del álbum se encuentran Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes, L-Gante, Luis R. Conriquez, Tony Aguirre y Kiko Rivera. La producción también incluye la participación de músicos provenientes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela, ampliando la representación internacional del proyecto.

La representación española está a cargo de Juan Magán y del DJ Kiko Rivera, quienes forman parte del listado de colaboradores incluidos en la producción.

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Las canciones en las que participa Ronaldinho

Aunque gran parte de la labor del brasileño estuvo enfocada en la creación y desarrollo del proyecto, su voz aparece en tres temas del álbum:

‘Perfil’, junto a Luis R. Conriquez.

‘Vamos Celebrar’, con Pitbull.

‘La Verde’, acompañado por Tony Aguirre.

Al anunciar el lanzamiento, Ronaldinho compartió un mensaje sobre la publicación del disco: “Muy feliz de lanzar el primer proyecto musical global de Tu Música y de compartir este momento con tantos artistas talentosos. Gracias a todos los que formaron parte de este camino. ¡Disfrútenlo, compártanlo y suban el volumen!”.

La colaboración con Sean Paul

El tema que abre el álbum es ‘Lead’, interpretado por el cantante jamaicano Sean Paul junto al grupo canadiense Banx & Ranx.

Ronaldinho destacó especialmente esta colaboración y recordó su admiración por el artista caribeño. «Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado», expresó.

Con este lanzamiento, el exfutbolista brasileño amplía su actividad profesional hacia la industria musical mediante una producción que reúne artistas de distintos continentes y géneros en un mismo proyecto.

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