Mujeres colombianas lideran un producto a base del azul de jagua para conquistar el mercado global, ¿de qué se trata?

Del corazón de las selvas colombianas a las vitrinas de la industria alimentaria mundial, el azul de jagua se ha consolidado como uno de los hitos científicos más relevantes del país, siendo liderado por un grupo de mujeres visionarias que esperan conquistar el mercado global.
Y es que, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, esta innovación no solo representa un avance técnico, sino un motor de impacto económico, social y ambiental que hoy beneficia a más de 125 familias en tres territorios nacionales.