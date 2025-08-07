Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona

Era el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles 6 de agosto cuando, como narran los asistentes al show, todo fue un caos, pánico y una vergüenza. Le puede interesar: Billy Idol se presentará por primera vez en Colombia: fechas, boletas y más Hasta altas horas de la noche todo era confusión. Según videos compartidos en redes sociales se ve cómo varias personas ingresaron por la fuerza al concierto y ya adentro empezaron a pelear unos con otros. Incluso, algunos se ven caminando con armas cortopunzantes.

En un primer reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de apoyo especializado de esta institución, confirmó que tuvieron que apoyar la organización del evento en el escenario del Movistar Arena. “Al parecer, en la parte interna, su organización logística y de seguridad fue desbordaba por el mal comportamiento de los asistentes. Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes”, dijo. Posteriormente, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó que están investigando la muerte de una persona en la noche de este miércoles, a las afueras del Movistar Arena, quien habría sido atropellada, según la información preliminar. No obstante, no se da claridad sobre si este fallecimiento tiene conexión con los disturbios que se registraron.

Pero tras conocerse los hechos violentos, el alcalde Galán convocó a una reunión para este jueves 7 de agosto con los promotores del concierto, los representantes del Movistar Arena, los secretarios de Gobierno y Seguridad de la ciudad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que entreguen un informe sobre lo ocurrido y se logren establecer responsabilidades. “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, manifestó también el mandatario distrital.

Por lo pronto, según el reporte entregado por el coronel Mora, hacia la medianoche del miércoles, iban por lo menos cinco personas heridas por armas cortopunzantes que estaban siendo atendidas en centros asistenciales de la capital.

Pronunciamiento del Movistar Arena