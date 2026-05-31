Puerto Triunfo: qué hacer más allá de Nápoles

Los empresarios de la hotelería y el turismo de Puerto Triunfo quieren que la opinión pública conozca la zona por razones distintas al legado de Pablo Escobar y a la discusión sobre el sacrificio de los hipopótamos fugados de la Hacienda Nápoles, que se reprodujeron en el río Magdalena. Dicen -y con razón- que el municipio cuenta con atractivos suficientes para que los turistas nacionales y extranjeros lo incluyan en sus planes durante las vacaciones de mitad o de final de año.
Seguramente, si usted piensa en Puerto Triunfo la primera imagen que le viene a la mente es la de la Hacienda Nápoles, el antiguo reino del capo del cartel de Medellín, convertido en un parque de diversiones que mezcla las montañas rusas, los parques acuáticos y la visión de animales exóticos. De hecho, líderes del turismo de Puerto reconocen que Nápoles es uno de los principales motores económicos de la región y quizá la fuente más grande de empleo para los lugareños. Sin embargo, la apuesta del sector es ampliar la imagen de Puerto Triunfo, incluyendo actividades que pueden hacerse por fuera del parque y nutren la agenda de los turistas.
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