Puerto Triunfo: qué hacer más allá de Nápoles

Los empresarios de la hotelería y el turismo de Puerto Triunfo quieren que la opinión pública conozca la zona por razones distintas al legado de Pablo Escobar y a la discusión sobre el sacrificio de los hipopótamos fugados de la Hacienda Nápoles, que se reprodujeron en el río Magdalena. Dicen -y con razón- que el municipio cuenta con atractivos suficientes para que los turistas nacionales y extranjeros lo incluyan en sus planes durante las vacaciones de mitad o de final de año. Seguramente, si usted piensa en Puerto Triunfo la primera imagen que le viene a la mente es la de la Hacienda Nápoles, el antiguo reino del capo del cartel de Medellín, convertido en un parque de diversiones que mezcla las montañas rusas, los parques acuáticos y la visión de animales exóticos. De hecho, líderes del turismo de Puerto reconocen que Nápoles es uno de los principales motores económicos de la región y quizá la fuente más grande de empleo para los lugareños. Sin embargo, la apuesta del sector es ampliar la imagen de Puerto Triunfo, incluyendo actividades que pueden hacerse por fuera del parque y nutren la agenda de los turistas. Siga leyendo: Viaje a Angkor en Camboya, el monumento religioso más grande del mundo

Caminatas en reservas naturales

Cuando Jorge Eduardo Cortissoz llegó a Puerto Triunfo en 2006 encontró una región que apenas comenzaba a salir de los efectos del conflicto armado y donde la actividad turística era limitada. Dos décadas después, el municipio es uno de los principales destinos turísticos del Magdalena Medio, con una oferta que incluye naturaleza, alojamiento, senderismo y deportes de aventura. A comienzos del milenio, Cortissoz estudió el impacto del turismo en economías locales de México, España y Costa Rica. Su investigación se enfocó en la cadena productiva del sector y en las formas en que los beneficios económicos se distribuyen entre los sectores de la gastronomía, el transporte, el hospedaje, la guianza y las agencias. Por los resultados de esas investigaciones, Cortissoz cree que el turismo en la verdadera revolución productiva de las regiones colombianas. Fue durante una de esas misiones cuando conoció a su actual esposa, integrante de una familia vinculada al turismo en Puerto Triunfo y propietaria del Hotel Los Colores. La relación personal lo acercó al territorio y lo llevó a establecerse en la región. Según recuerda, cuando llegó al Magdalena Medio el turismo prácticamente había desaparecido. Aunque durante los años ochenta algunos hoteles se habían consolidado gracias al tránsito por la autopista Medellín-Bogotá, la situación de orden público había reducido la llegada de visitantes. El escenario comenzó a cambiar tras la desmovilización de los grupos paramilitares. En ese contexto surgieron nuevas iniciativas para promover la región. Hoy, asegura, el principal atractivo del territorio es la naturaleza. La región cuenta con la presencia de los ríos Magdalena, Claro, Cocorná, La Miel, Nare, Nus y Samaná. A esto se suman cascadas, senderos y áreas de conservación que han ampliado la oferta turística. Uno de esos espacios es el Ecoparque Los Colores, que actualmente administra áreas destinadas a la conservación ambiental y desarrolla actividades de senderismo, avistamiento de aves y recorridos por bosques del Magdalena Medio. En palabras de Cortissoz, Puerto Triunfo cuenta con más de 130 establecimientos de alojamiento entre hoteles, fincas y hospedajes. La capacidad instalada podría superar las 6.000 camas.

Estación Cocorná y las tortugas

La conservación de la tortuga de río se convirtió en una alternativa económica y turística para varias familias del corregimiento Estación Cocorná, en Puerto Triunfo. Aquello que comenzó siendo un proyecto académico impulsado por una madre y su hijo se transformó en un centro de conservación que ha liberado cerca de 16.000 ejemplares de esta especie en los últimos 15 años. Faber Yamit Díaz Romero, habitante de la zona y fundador del proyecto, le contó a EL COLOMBIANO que la iniciativa nació mientras estudiaba junto a su madre programas de formación relacionados con el manejo ambiental en el Sena. Ambos debían presentar un proyecto de grado y decidieron hacerlo sobre la tortura de río. “Nos dimos cuenta de que la presencia de tortugas había disminuido mucho. Antes eran muy comunes y de un momento a otro empezaron a desaparecer”, explicó Díaz. La tortuga protegida en el proyecto es la Podocnemis lewyana, una especie endémica de Colombia que habita en la cuenca baja del río Magdalena. Con una piscina y una incubadora construida para el proyecto comenzaron las primeras etapas de conservación. El trabajo llamó la atención del Sena, que destacó la iniciativa entre los proyectos académicos de la institución. Posteriormente empezaron a llegar estudiantes, docentes y visitantes interesados en conocer la experiencia. Ese flujo de visitantes abrió una nueva posibilidad para la comunidad. Las liberaciones de tortugas se incorporaron a las actividades turísticas y con el tiempo se convirtieron en uno de los principales atractivos de la zona. Actualmente, el Centro de Conservación de Tortuga de Río libera cerca de 1.500 ejemplares al año. Las temporadas de reproducción se concentran entre diciembre y enero, y entre junio y julio. Durante esos periodos se recolectan cerca de mil huevos por temporada. El proyecto involucra a unas 40 personas entre familiares y miembros de la comunidad. Además de las labores de conservación, ofrecen alojamiento, alimentación, transporte fluvial y recorridos por el río.

Santorini es una alternativa de hospedaje y visita para los interesados en conocer la región de Puerto Triunfo. FOTO Camilo Suárez

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