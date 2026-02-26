Conmoción en Indonesia por muerte de niño de 12 años: su madrastra lo obligó a beber agua hirviendo

Los habitantes de la ciudad de Sukabumi, ubicada en la provincia de Java Occidental, Indonesia, están consternados por el caso de un niño de 12 años que falleció presuntamente tras ser obligado por su madrastra a beber agua hirviendo.
El menor, identificado como Nizam Syafei, habría relatado lo ocurrido en presencia de la señalada después de ser trasladado el 19 de febrero al hospital de Jampangkulon, en el distrito de Sukabumi, debido a quemaduras graves, varias ampollas en su cuerpo y signos de maltrato físico.