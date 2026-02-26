Conmoción en Indonesia por muerte de niño de 12 años: su madrastra lo obligó a beber agua hirviendo

Los habitantes de la ciudad de Sukabumi, ubicada en la provincia de Java Occidental, Indonesia, están consternados por el caso de un niño de 12 años que falleció presuntamente tras ser obligado por su madrastra a beber agua hirviendo. El menor, identificado como Nizam Syafei, habría relatado lo ocurrido en presencia de la señalada después de ser trasladado el 19 de febrero al hospital de Jampangkulon, en el distrito de Sukabumi, debido a quemaduras graves, varias ampollas en su cuerpo y signos de maltrato físico.

Lea también: Así fue como una madre participó en el asesinato de su hija de tres años en Medellín: la sentenciaron a 37 años de cárcel Nizam alcanzó a entregar su testimonio en el que acusaba a su madrastra de ser la responsable de haberlo forzado a ingerir el líquido a extrema temperatura, además de empujarlo y de ejercer maltrato psicológico previo.

Nizam Syafei en un internado islámico

La familia había enviado previamente al menor a un internado islámico de la región por problemas en el hogar, pero regresó a la vivienda debido al cierre temporal del instituto durante el periodo religioso del Ramadán. La mujer fue interrogada por la policía tras las declaraciones de Nizam antes de morir en la camilla del hospital, pero negó las acusaciones y aseguró que son falsas, aunque los hallazgos forenses contradicen su versión, evidenciando las quemaduras y golpes en el cuerpo del niño compatibles con lesiones ocasionadas por factores externos.

Declaraciones de la madre biológica de Nizam Syafei:

Lisnawati, la madre biológica del niño y quien recibe asistencia legal, explicó en una entrevista a medios indonesios que vio a Nizam Syafei por última vez cuando él tenía siete años y que había intentado verlo en otras ocasiones, aunque sin éxito.

Se desconoce si la madrastra ha sido capturada y judicializada formalmente, aunque las autoridades continúan recopilando videos, imágenes y demás material probatorio que permita su arresto y esclarezca las causas de la muerte de Nizam Syafei, cuyo caso fue calificado como filicidio. Siga leyendo: Rescatan a niño de 5 años que fue hallado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en Medellín En Indonesia, hasta septiembre de 2025 se documentaron alrededor de 10,240 casos de violencia doméstica, según datos oficiales de la Policía Nacional de Indonesia (Polri).

