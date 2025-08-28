Este es el artista peruano que transforma los velorios en fiesta cantando reguetón en Perú: tiene agenda llena hasta octubre

En un giro inesperado a lo que es una tradición fúnebre, un joven del Callao, en Perú, identificado como Cristian Huancahuari y apodado como “El Cangri del Callao”, ha revolucionado las redes sociales con un peculiar emprendimiento: animar velorios con música de reguetón. Le puede interesar: Participe en el XI Congreso Internacional Buen Comienzo; conozca la programación Su innovadora y peculiar propuesta le ha dado la vuelta al mundo durante los últimos días a través de sus videos publicados principalmente en su perfil de TikTok, ya que desafía la tristeza convencional, buscando transformar el luto en una celebración de la vida.

Lejos del silencio y la solemnidad habituales de esos momentos, sus presentaciones se convierten en verdaderas fiestas de despedida. Mientras los familiares y amigos cargan el ataúd, “El Cangri” interpreta temas movidos, logrando que los asistentes bailen y compartan anécdotas al ritmo de la música. La acogida ha sido tal que, siendo mayormente positiva, según sus propias palabras en TikTok, su agenda está completamente “llena” hasta el próximo mes de octubre. También ha dado varios shows a familias latinas en Estados Unidos

Un último adiós a puro ritmo

Los videos virales que muestran estos inusuales sepelios han generado miles de reproducciones y todo tipo de comentarios. En las grabaciones, se puede ver a los colaboradores levantando el ataúd y bailando alrededor del cantante, en un ambiente que combina la tristeza de la pérdida con la energía de la música.

El Cangri en medio de un funeral. FOTO: Captura video redes sociales

El objetivo de “El Cangri” es claro: ofrecer una despedida más cálida y emotiva, además de, según él, con miras al futuro, darse a conocer aún más como un cantante del género urbano, ya que en Perú este género musical no es muy común. “Queremos que sea un último adiós lleno de amor, recuerdos y alegría, tanto para sus familiares como amigos y todos los presentes” aseguró el joven en sus redes, enfatizando la idea de celebrar la vida del difunto en lugar de solo lamentar su partida.

Reacciones en las redes sociales

La propuesta ha despertado una avalancha de reacciones en las plataformas digitales. Entre los comentarios, muchos internautas bromean sobre la situación, con frases como: “El que está en el cajón, con esos temazos”, “Antes perreabas en tonos, hoy perreas en velorios”, o “El muertito: dejen dormir”. Más allá de la controversia, para muchos internautas, la historia de “El Cangri del Callao” es otra muestra de cómo las nuevas generaciones están “redefiniendo las tradiciones”, incluso las más arraigadas, para darles un toque personal y significativo.