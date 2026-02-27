Contraloría hace seguimiento al acueducto de Pueblo Viejo, la megaobra que tiene cinco años de demora en La Estrella

La presencia y constante vigilancia de la Contraloría General de la República a las obras del acueducto de Pueblo Viejo, en el municipio de La Estrella, han permitido que este megaproyecto comience a tomar forma. Según este organismo, el año pasado iba en el 0% de avances y en la actualidad ya se encuentra en el 21%.
Esta obra busca beneficiar a 30.000 personas de los corregimientos Pueblo Viejo y La Tablaza y, pese a que sus trabajos comenzaron en 2021 con las excavaciones de las zonas por donde se iban a instalar las tuberías, hasta el año pasado no había pasado nada más, dejando las zanjas y a las comunidades sin poder contar con el servicio de agua potable.