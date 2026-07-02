Persona, la sala del centro para pensar y conversar la música

Muchas veces las fachadas no dicen toda la verdad de aquello que sucede en el interior de la casa. Esto viene a la mente al ver la fachada de Persona (Cra. 42 #46-46), una sala de conciertos de música contemporánea y experimental. De hecho, el corte patrimonial de la construcción parece -solo parece- una antítesis de los experiencias sonoras que los visitantes del sitio cultural, ubicado en el centro de Medellín, viven durante los eventos que allí se organizan.

Pensemos dos cosas. La mayoría de la música que escuchamos en las emisoras comerciales y que los algoritmos nos ponen en las orejas se conoce con el nombre de pop. En consecuencia, a veces resulta difícil pensar otros géneros que no sean aquellos que reciben los aplausos de los likes y de los números. Sin embargo, la música, por fortuna, siempre es más grande que nuestros gustos. En ese orden de ideas, y esta es la segunda cosa anunciada arriba, pensamos que la música es una vivencia que lleva al cuerpo al baile. Y no. Hay muchas músicas que exigen de nosotros una disposición distinta, de escucha. Teniendo en cuenta estos apuntes se puede entender la apuesta de programación de Persona.

Teodoro Posada, gerente general y uno de los cuatro socios fundadores, explica que este proyecto nació de una convergencia de intereses, experiencias y coincidencias. Junto a Víctor Acevedo, encargado de la curaduría principal de la sala de música; Candelaria Posada, responsable del diseño arquitectónico; y Alfonso Posada, estructuraron una iniciativa enfocada en las expresiones musicales que rara vez encuentran espacios permanentes en la ciudad.

Persona abrió sus puertas el 28 de mayo de 2024 y surgió tras años de experiencias previas en gestión cultural. La oportunidad apareció con la salida de La Pascasia de la casa que ocupó durante sus primeros años. El inmueble, de valor arquitectónico y simbólico para el centro de Medellín, quedó disponible, y sus antiguos ocupantes buscaban que permaneciera vinculado a proyectos culturales. Fue entonces cuando Alfonso Posada propuso convertir el lugar en un centro dedicado a la música y la experimentación sonora.