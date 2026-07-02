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Persona, la sala del centro para pensar y conversar la música

En sus dos años, el espacio ha recibido artistas nacionales e internacionales, incluyendo músicos de Austria y otras escenas experimentales del mundo.

  • Aunque la programación de Persona incluye muchos conciertos gratuitos, aquellos que tienen costo ofrecen descuentos para los estudiantes. Foto: Cortesía.
    Aunque la programación de Persona incluye muchos conciertos gratuitos, aquellos que tienen costo ofrecen descuentos para los estudiantes. Foto: Cortesía.
  • Desde hace dos años, Persona está en una casa tradicional del centro de Medellín, a pocos metros de las Torres de Bomboná. Sus fundadores le han apostado a la música experimental. FOTO manuel saldarriaga
    Desde hace dos años, Persona está en una casa tradicional del centro de Medellín, a pocos metros de las Torres de Bomboná. Sus fundadores le han apostado a la música experimental. FOTO manuel saldarriaga
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 hora
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Muchas veces las fachadas no dicen toda la verdad de aquello que sucede en el interior de la casa. Esto viene a la mente al ver la fachada de Persona (Cra. 42 #46-46), una sala de conciertos de música contemporánea y experimental. De hecho, el corte patrimonial de la construcción parece -solo parece- una antítesis de los experiencias sonoras que los visitantes del sitio cultural, ubicado en el centro de Medellín, viven durante los eventos que allí se organizan.

Pensemos dos cosas. La mayoría de la música que escuchamos en las emisoras comerciales y que los algoritmos nos ponen en las orejas se conoce con el nombre de pop. En consecuencia, a veces resulta difícil pensar otros géneros que no sean aquellos que reciben los aplausos de los likes y de los números. Sin embargo, la música, por fortuna, siempre es más grande que nuestros gustos. En ese orden de ideas, y esta es la segunda cosa anunciada arriba, pensamos que la música es una vivencia que lleva al cuerpo al baile. Y no. Hay muchas músicas que exigen de nosotros una disposición distinta, de escucha. Teniendo en cuenta estos apuntes se puede entender la apuesta de programación de Persona.

Teodoro Posada, gerente general y uno de los cuatro socios fundadores, explica que este proyecto nació de una convergencia de intereses, experiencias y coincidencias. Junto a Víctor Acevedo, encargado de la curaduría principal de la sala de música; Candelaria Posada, responsable del diseño arquitectónico; y Alfonso Posada, estructuraron una iniciativa enfocada en las expresiones musicales que rara vez encuentran espacios permanentes en la ciudad.

Persona abrió sus puertas el 28 de mayo de 2024 y surgió tras años de experiencias previas en gestión cultural. La oportunidad apareció con la salida de La Pascasia de la casa que ocupó durante sus primeros años. El inmueble, de valor arquitectónico y simbólico para el centro de Medellín, quedó disponible, y sus antiguos ocupantes buscaban que permaneciera vinculado a proyectos culturales. Fue entonces cuando Alfonso Posada propuso convertir el lugar en un centro dedicado a la música y la experimentación sonora.

Desde hace dos años, Persona está en una casa tradicional del centro de Medellín, a pocos metros de las Torres de Bomboná. Sus fundadores le han apostado a la música experimental. FOTO manuel saldarriaga
Desde hace dos años, Persona está en una casa tradicional del centro de Medellín, a pocos metros de las Torres de Bomboná. Sus fundadores le han apostado a la música experimental. FOTO manuel saldarriaga

El corazón del proyecto es una sala de conciertos pensada específicamente para la escucha. Allí se presentan propuestas ligadas a la música contemporánea, experimental, electroacústica, improvisación libre y arte sonoro.

Para Teodoro Posada, hablar de música contemporánea implica referirse a composiciones creadas por artistas vivos y concebidas para una escucha atenta. Aunque el concepto puede parecer amplio, dentro de este se agrupan lenguajes musicales que exploran nuevas sonoridades, tecnologías y formas de creación. “Son músicas que no siempre tienen espacios en Medellín”, explica Teodoro. Aunque existen escenarios que ocasionalmente reciben estas propuestas, considera que pocos tienen una vocación dedicada exclusivamente a este tipo de programación.

La programación del espacio es diversa. Cada semana hay actividades, entre ellas conciertos, sesiones de escucha, musicalización en vivo de cine mudo, ciclos de cine experimental y talleres. Los conciertos son la franja principal y se realizan al menos dos veces al mes, aunque en temporadas de alta programación pueden ser más frecuentes. También se realizan sesiones de escucha mensuales, en las que se presenta una obra o álbum acompañado por una charla especializada que permite al público aproximarse a la música desde una perspectiva analítica e informada.

Según Posada, el lugar ha logrado atraer a arquitectos, diseñadores, artistas plásticos, escritores y personas interesadas en distintas manifestaciones culturales. La mayoría del público proviene de Laureles, Belén y el centro de Medellín, con una presencia importante de asistentes recurrentes. El modelo de sostenibilidad también marca una diferencia. La organización es una corporación sin ánimo de lucro y utiliza los ingresos del bar para financiar la programación artística.

El bar está abierto de miércoles a domingo desde las 6:00 p. m., con una propuesta enfocada en coctelería clásica, cerveza, vino y una oferta gastronómica ligera. Más que un lugar de fiesta, sus creadores definen a Persona como un espacio para conversar, escuchar y compartir. En cuanto a capacidad, la sala de conciertos puede recibir hasta 200 personas de pie o 80 sentadas, mientras que el bar alberga cómodamente a unas 120 personas.

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