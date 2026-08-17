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Matheus Uribe cambió los guayos por la solidaridad: así fue su visita al Chocó

El volante de Atlético Nacional viajó con al corregimiento de La Molana para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto y protagonizó un emotivo momento con los más pequeños.

  • Imágenes tomadas del video compartido en las redes sociales de Matheus jugando con los niños del Chocó. FOTO PANTALLAZO DE X
    Imágenes tomadas del video compartido en las redes sociales de Matheus jugando con los niños del Chocó. FOTO PANTALLAZO DE X
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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En medio de la difícil situación que atraviesan varias comunidades del Chocó tras el terremoto, Matheus Uribe decidió ir más allá de los mensajes de solidaridad y llevó su apoyo directamente a los damnificados.

El volante de Atlético Nacional viajó junto a su familia y amigos hasta el corregimiento de La Molana, donde entregó ayudas a las personas afectadas por la emergencia, sumándose a las muestras de respaldo que han impulsado varios deportistas colombianos en los últimos días.

Sin embargo, su visita no se limitó a la entrega de elementos de primera necesidad. Uribe también quiso compartir tiempo con los habitantes del sector y, especialmente, con los niños que han tenido que afrontar las consecuencias de la tragedia.

Uno de los instantes más conmovedores de la jornada llegó cuando el mediocampista tomó un balón de fútbol y comenzó a jugar con los pequeños de la comunidad.

Las risas, las carreras y la emoción de los niños marcaron una escena que rápidamente se convirtió en uno de los gestos más significativos de su visita. Durante varios minutos, Uribe dejó de lado su papel de figura del fútbol profesional para convertirse en un compañero más de juego, regalándoles un momento de alegría en medio de la adversidad. Su presencia en La Molana demostró que, además de la ayuda material, un gesto de cercanía también puede convertirse en un impulso de esperanza para quienes intentan recuperarse.

El gesto de Uribe también refleja el compromiso de varios futbolistas colombianos que han decidido utilizar su visibilidad para acompañar a las comunidades afectadas. En este caso, su visita permitió no solo aportar recursos para afrontar las dificultades, sino también llevar un mensaje de solidaridad y esperanza a una población que necesita recuperar poco a poco la tranquilidad y volver a sonreír.

¿A dónde viajó Matheus Uribe para entregar ayudas?
Al corregimiento de La Molana, en el departamento del Chocó.
¿Qué hizo además de entregar donaciones?
Compartió con la comunidad y jugó fútbol con los niños afectados por el terremoto.
¿Con quién realizó la visita?
Viajó acompañado por su familia y amigos para apoyar a las comunidades damnificadas.

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