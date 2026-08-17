Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quedó en medio de un escándalo político luego de que se conocieran fotografías y videos que aparentemente lo muestran realizando actividades recreativas en Santa Marta, mientras el país afronta la emergencia provocada por el terremoto que golpeó el occidente colombiano el pasado 10 de agosto.
Desde diferentes sectores cuestionaron la presencia del funcionario en la ciudad turística en medio de la tragedia. Según el portal Desigual, una persona del equipo de Beltrán confirmó que el ministro se encontraba en Santa Marta y que asistió a una fiesta en una de las noches del viaje.