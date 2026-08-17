Jhon Lucumí fue presentado en la Juventus de Turín y apunta a ser titular; ¿cuándo debutará?

Este lunes 17 de agosto, la Juventus, el club más ganador de la Serie A italiana, oficializó la llegada del defensor central colombiano, Jhon Janer Lucumí. El zaguero de 28 años de edad se realizó los exámenes médicos el fin de semana para cerrar una negociación que se dio desde la Copa del Mundo 2026, torneo que impulsó a la “Vecchia Signora” a fichar al colombiano de forma definitva.
Si bien antes de la cita orbital el conjunto blanquinegro ya tenía a Lucumí en carpeta, no fue hasta ver su nivel en los grandes escenarios que decidieron ir con toda por el cafetero. El negocio entre Juventus y Bologna, equipo de donde procede Jhon, se cerró en 20 millones de euros más 2 millones en variables por rendimiento del jugador.