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Papa León XIV se reúne con exorcistas por aumento del satanismo mundial

El papa León XIV impulsa en el Vaticano una reunión con exorcistas de todo el mundo ante la preocupación por el aumento global del satanismo, el ocultismo y el esoterismo, y la necesidad de que la Iglesia esté mejor preparada para responder a estos fenómenos.

  • Papa León XIV se reúne con exorcistas por aumento del satanismo mundial
  • León XIV con Mons. Karel Orlita y al P. Francesco Bamonte, presidente y vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE). Foto: Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) Vatican News
    León XIV con Mons. Karel Orlita y al P. Francesco Bamonte, presidente y vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE). Foto: Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) Vatican News
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El Vaticano volvió a poner en la mesa un tema que, aunque tradicional dentro de la Iglesia católica, hoy se cruza con nuevas dinámicas culturales, el aumento de prácticas como el ocultismo, el esoterismo y el satanismo. El encuentro se conoció públicamente días después a través de reportes de ACI Prensa, EWTN News English y Notizie.

En una reunión reservada que ahora cobra relevancia, el papa León XIV escuchó de primera mano una preocupación que, según exorcistas de todo el mundo, ya se siente en parroquias y comunidades, el aumento de prácticas como el ocultismo, el esoterismo y el satanismo, y sus posibles efectos en los fieles.

El encuentro, realizado el pasado 13 de marzo en el Vaticano, reunió al pontífice con representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), quienes no solo presentaron un diagnóstico, sino que plantearon una hoja de ruta concreta, que cada diócesis cuente con al menos un sacerdote debidamente formado para atender este tipo de casos.

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La conversación, de aproximadamente media hora, giró en torno a lo que la asociación describió como “desafíos sin precedentes” en el ministerio del exorcismo. En ese espacio, entregaron un informe en el que advierten sobre una “situación dolorosa y cada vez más extendida de personas seriamente afectadas” tras su vinculación con prácticas ocultistas.

Ese diagnóstico encuentra eco en las declaraciones del sacerdote Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, quien puso el acento en las consecuencias de ignorar estos fenómenos: “dejando a los fieles sin defensa ante graves ataques espirituales”, advirtió, al tiempo que señaló que esto puede prolongar el sufrimiento o empujar a las personas a buscar “soluciones inapropiadas”.

Más allá de la alerta, la propuesta de los exorcistas apunta a una transformación estructural dentro de la Iglesia. No se trata únicamente de aumentar el número de sacerdotes designados, sino de fortalecer su formación desde etapas tempranas. La AIE insiste en incluir en los seminarios formación sobre “la existencia real y la naturaleza del mundo demoníaco” a la luz del Evangelio, cursos específicos para obispos recién nombrados que les permitan supervisar estos casos en sus diócesis.

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En esa misma línea, Bamonte subrayó la raíz del fenómeno: “La difusión del ocultismo en sus diversas formas, y del satanismo, lamentablemente abre puertas y ventanas a la acción extraordinaria del demonio en el mundo actual. Según explicó, esto puede derivar en situaciones de “posesión, vejación, obsesión o infestación diabólica” en personas que recurren a estas prácticas.

El sacerdote también consideró “razonable pensar que estos casos van en aumento”, en un contexto marcado, según la asociación, por un “alejamiento de Dios”, el incremento del pecado y la expansión de corrientes esotéricas.

León XIV con Mons. Karel Orlita y al P. Francesco Bamonte, presidente y vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE). Foto: Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) Vatican News
León XIV con Mons. Karel Orlita y al P. Francesco Bamonte, presidente y vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE). Foto: Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) Vatican News

Frente a ese panorama, defendió el papel del exorcista como parte de la misión pastoral, “La Iglesia, como familia de Dios, tiene la tarea de cuidar a sus miembros en todas sus necesidades, incluso las más extremas en el plano espiritual; el sacerdote exorcista es un pastor que ofrece esta ayuda”.

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Durante la audiencia, los representantes de la AIE entregaron al Papa el documento “Guidelines for the Ministry of Exorcism”, una guía revisada por distintos organismos del Vaticano que busca ofrecer criterios doctrinales y prácticos. El gesto estuvo acompañado de una imagen de San Miguel Arcángel, símbolo tradicional de protección espiritual en la Iglesia.

León XIV, según trascendió, recordó durante el encuentro su cercanía con Gabriele Amorth, fundador de la asociación en 1994, una figura clave en la institucionalización de este ministerio en tiempos recientes. La urgencia es preparar a la Iglesia para responder a una demanda que no deja de crecer y que ya se manifiesta en la vida cotidiana de muchos fieles.

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