Papa León XIV se reúne con exorcistas por aumento del satanismo mundial

El Vaticano volvió a poner en la mesa un tema que, aunque tradicional dentro de la Iglesia católica, hoy se cruza con nuevas dinámicas culturales, el aumento de prácticas como el ocultismo, el esoterismo y el satanismo. El encuentro se conoció públicamente días después a través de reportes de ACI Prensa, EWTN News English y Notizie.

En una reunión reservada que ahora cobra relevancia, el papa León XIV escuchó de primera mano una preocupación que, según exorcistas de todo el mundo, ya se siente en parroquias y comunidades, el aumento de prácticas como el ocultismo, el esoterismo y el satanismo, y sus posibles efectos en los fieles.

El encuentro, realizado el pasado 13 de marzo en el Vaticano, reunió al pontífice con representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), quienes no solo presentaron un diagnóstico, sino que plantearon una hoja de ruta concreta, que cada diócesis cuente con al menos un sacerdote debidamente formado para atender este tipo de casos.

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La conversación, de aproximadamente media hora, giró en torno a lo que la asociación describió como “desafíos sin precedentes” en el ministerio del exorcismo. En ese espacio, entregaron un informe en el que advierten sobre una “situación dolorosa y cada vez más extendida de personas seriamente afectadas” tras su vinculación con prácticas ocultistas.

Ese diagnóstico encuentra eco en las declaraciones del sacerdote Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, quien puso el acento en las consecuencias de ignorar estos fenómenos: “dejando a los fieles sin defensa ante graves ataques espirituales”, advirtió, al tiempo que señaló que esto puede prolongar el sufrimiento o empujar a las personas a buscar “soluciones inapropiadas”.