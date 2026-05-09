Premios Platino 2026: esta es la lista completa de ganadores

El Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, uno de los recintos turísticos más importantes de México, es el escenario de los Premios Platino 2026. Reconocidos como los “Óscar” iberoamericanos. Estos galardones reconocerán las mejores series y películas del último año.

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Hay 30 cintas y 19 series compitiendo. Un poeta, Estado de fuga: 1986 y la actriz Natalia Reyes están representando a Colombia en la edición número 13 de este evento de la industria cinematográfica.

La gala inició a las 08:00 de la noche con el show musical de la artista argentina, María Becerra. Pocos minutos después se entregó el primer galardón de la noche, el de Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie, el cual fue otorgado a Bruno Stagnaro por El Eternauta, serie de ciencia ficción que es una adaptación de la reconocida historieta de los cincuenta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano.

En esa misma categoría estaba nominado el colombiano Rodrigo Guerrero por su serie, también de Netflix, Estado de Fuga: 1986.

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