Libros para entender el misterio de la maternidad, más allá del cliché y la postal

No hay misterio superior al de la maternidad. No hablo de que no sepamos qué ocurre en el interior de una mujer durante la gestación. Por saberlo, el misterio se amplía al punto de superar a los demás. ¿Exageración? Pensemos en la ciencia. Hay estudios que dicen que las células de los bebés sobreviven en la madre, incluso años después del parto. Otros afirman que la forma del cerebro de las mujeres cambia durante el embarazo. Hasta hay una palabra para ese fenómeno: se llama matrescencia. Todo esto nos lleva a decir que cuando una mujer se vuelve madre cambia de identidad, de sustancia.
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Desde siempre, la maternidad ha sido una veta riquísima para los artistas. Seguramente porque las madres son las responsables de sembrar en el individuo una idea del yo. Es decir, de alguna manera somos aquello que nuestra madre hizo de nosotros, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Recordemos los versos de Mother, de Pink Floyd: “Tranquilo, cariño, no llores/ Mamá hará que todas tus pesadillas se hagan realidad/ Mamá pondrá todos sus miedos dentro de ti/ Mamá te mantendrá aquí bajo su ala”. En síntesis, somos la suma de la belleza y oscuridad de nuestras madres.
Los evolucionistas explican el lazo entre la madre y la cría humanas a partir del tamaño del cráneo humano. Es decir, la “máquina” que crea los símbolos es la causante de que el parto de las hembras humanas haya sido un asunto de cuidado. También, el peso de la cabeza es una de las explicaciones del tiempo que tarda un bebé humano en alcanzar la autonomía. Por esos simples pero cruciales motivos, las relaciones entre las mujeres y los bebés son el cimento de la sociedad y, también, una cadena que ellas cargaron –cargan– desde los tiempos de las cavernas hasta los de la estación espacial.
De esa galaxia de obras literarias en las que la maternidad tiene un peso relevante, EL COLOMBIANO escogió seis para recomendarlas a sus lectores. Los criterios de escogencia fueron sencillos. Primero, que hubiesen sido escritas por mujeres. No se trata de un sesgo de género o de sexo. Simplemente, hay cuestiones en las que los hombres no deberíamos meter las narices. El segundo tiene que ver con la amplitud del fenómeno. Se quiso escoger obras en las que la madres hablaran de sus hijos, las hijas de las madres. También se incluyó un libro que verbaliza el rechazo de algunas por la mera idea de ser madres. Y, para cerrar, se tomó en cuenta la variedad lingüística. Hay libros escritos originalmente en español, en inglés y en francés.
Por supuesto, esta, como cualquier sugerencia, no agota el universo de posibilidades. A quien le interese el asunto le sentaría bien leer los libros de Vivian Gornick, las cartas y los poemas de Sylvia Plath, ver las películas Lamb, Witches, Mommy, Amazona, Juno, Mother! e Hija del volcán.
Los libros incluidos pasan del registro testimonial de una embarazada a las memorias de una hija sobre la muerte de su madre. También ponen en palabras ese cordón umbilical de emociones que no se corta con tijera ni cuchillo. Además, hay uno que se va lanza en ristre contra los papeles que las mujeres han tenido que asumir cuando tienen un hijo. Todos los libros mencionados están en las antípodas de los clichés, las postales y los versos de cajón.