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Neymar sí estará en el álbum del Mundial: Panini reveló cómo funcionará el “kit de completación”

Panini Colombia confirmó que Neymar y otros jugadores convocados para el Mundial 2026 sí aparecerán en el álbum oficial gracias al llamado “kit de completación”, una actualización especial de láminas que corregirá las ausencias de la edición inicial.

  • Neymar llegará al álbum del Mundial 2026 gracias al nuevo kit de completación de Panini. Foto: Camilo Suárez / redes sociales
    Neymar llegará al álbum del Mundial 2026 gracias al nuevo kit de completación de Panini. Foto: Camilo Suárez / redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La ausencia inicial de Neymar en el álbum oficial del Mundial 2026 desató dudas y reclamos entre los coleccionistas. Ahora, Panini Colombia confirmó que el brasileño sí hará parte de la colección gracias al llamado “kit de completación”, un sistema creado para actualizar las nóminas oficiales después del cierre editorial.

La fiebre por el álbum Panini volvió a apoderarse de Colombia. Con más de 1,5 millones de ejemplares distribuidos en el país, los intercambios de láminas y los “cambiatones” se multiplicaron en parques, centros comerciales y hasta colegios. Pero entre la emoción apareció también una pregunta recurrente: ¿por qué Neymar no estaba en el álbum?

Entérese: De la ilusión a la ausencia: los jugadores que no van al Mundial 2026, pero sí están en el álbum Panini

La duda creció rápidamente entre los aficionados, especialmente porque el delantero brasileño terminó entrando en la convocatoria definitiva de Brasil para el Mundial 2026, pese a las incertidumbres que existían meses atrás por sus lesiones y su estado físico.

En entrevista con Blu Radio, Eli Milgem, presidente de Panini en Colombia, explicó que el álbum se produce varios meses antes del torneo y depende de la información oficial que las federaciones entregan anticipadamente.

“Las federaciones de fútbol envían todo lo que sale en el álbum”, señaló el directivo, al explicar que Panini trabaja con listas preliminares y no con las convocatorias finales.

Le puede interesar: Empezó el “parche” de intercambio de láminas del Mundial, así se registra en los centros comerciales de Medellín

Ese calendario editorial fue precisamente el que dejó inicialmente por fuera a Neymar. Durante gran parte del último año existieron dudas sobre si el brasileño alcanzaría a recuperarse completamente y volvería al nivel competitivo necesario para disputar la Copa del Mundo ya que su presencia en el torneo todavía no estaba asegurada cuando Panini cerró la edición del álbum.

Para resolver esos casos, Panini activa una herramienta que muchos coleccionistas apenas comienzan a conocer llamada el “kit de completación”. Según explicó Milgem, se trata de un paquete adicional de láminas que se lanza semanas después del inicio oficial del Mundial y que permite actualizar las plantillas definitivas de cada selección.

Allí aparecerán los jugadores que no estuvieron inicialmente en la edición impresa o quienes reemplazaron a futbolistas descartados a última hora. En otras palabras, Neymar sí tendrá finalmente su espacio en el álbum oficial del Mundial 2026.

En el llamado “kit de completación” aparecen jugadores que quedaron por fuera del álbum original, como Neymar, o futbolistas que reemplazaron a otros descartados a última hora. El kit incluye cromos nuevos que el coleccionista debe pegar sobre los espacios de jugadores que finalmente no van al torneo o en casillas destinadas a actualizaciones especiales.

En el caso de Brasil, por ejemplo, la lámina de Neymar reemplazaría a jugadores que sí aparecieron inicialmente en el álbum, pero no entraron en la lista final. Según Panini, este sistema permite que la colección quede actualizada con las nóminas reales del Mundial.

Conozca: Adiós a Panini: esta será la nueva empresa del álbum oficial del Mundial desde 2031

La explicación también sirvió para desmontar otro de los grandes mitos alrededor de Panini por la supuesta existencia de láminas más difíciles de conseguir.

“La respuesta tajante es esa. Todo tiene el mismo chance de salir”, afirmó Milgem, negando que existan cromos impresos en menor cantidad. Según explicó, la sensación de escasez surge porque las figuras más populares suelen retenerse más entre coleccionistas o se vuelven rápidamente objeto de intercambio y reventa, aumentando la percepción de rareza.

Mientras tanto, la búsqueda de Neymar promete convertirse en uno de los nuevos objetivos de los coleccionistas colombianos, justo cuando la fiebre mundialista vuelve a convertir cada sobre en una pequeña apuesta de azar.

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