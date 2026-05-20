Neymar sí estará en el álbum del Mundial: Panini reveló cómo funcionará el “kit de completación”

La ausencia inicial de Neymar en el álbum oficial del Mundial 2026 desató dudas y reclamos entre los coleccionistas. Ahora, Panini Colombia confirmó que el brasileño sí hará parte de la colección gracias al llamado “kit de completación”, un sistema creado para actualizar las nóminas oficiales después del cierre editorial.

La fiebre por el álbum Panini volvió a apoderarse de Colombia. Con más de 1,5 millones de ejemplares distribuidos en el país, los intercambios de láminas y los “cambiatones” se multiplicaron en parques, centros comerciales y hasta colegios. Pero entre la emoción apareció también una pregunta recurrente: ¿por qué Neymar no estaba en el álbum?

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La duda creció rápidamente entre los aficionados, especialmente porque el delantero brasileño terminó entrando en la convocatoria definitiva de Brasil para el Mundial 2026, pese a las incertidumbres que existían meses atrás por sus lesiones y su estado físico.

En entrevista con Blu Radio, Eli Milgem, presidente de Panini en Colombia, explicó que el álbum se produce varios meses antes del torneo y depende de la información oficial que las federaciones entregan anticipadamente.

“Las federaciones de fútbol envían todo lo que sale en el álbum”, señaló el directivo, al explicar que Panini trabaja con listas preliminares y no con las convocatorias finales.

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Ese calendario editorial fue precisamente el que dejó inicialmente por fuera a Neymar. Durante gran parte del último año existieron dudas sobre si el brasileño alcanzaría a recuperarse completamente y volvería al nivel competitivo necesario para disputar la Copa del Mundo ya que su presencia en el torneo todavía no estaba asegurada cuando Panini cerró la edición del álbum.

Para resolver esos casos, Panini activa una herramienta que muchos coleccionistas apenas comienzan a conocer llamada el “kit de completación”. Según explicó Milgem, se trata de un paquete adicional de láminas que se lanza semanas después del inicio oficial del Mundial y que permite actualizar las plantillas definitivas de cada selección.