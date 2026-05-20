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Gustavo Petro admite injusticias en remezón de la cúpula de la Fuerza Pública: “no sé si saqué a los que había que sacar”

El presidente reconoció errores a la hora de cambiar los altos mandos del Ejército y la Policía y admitió que no tenía conocimiento del mundo de esas dos instituciones.

  • En el mandato de Gustavo Petro han sido llamados a calificar servicios algo más de 100 oficiales de las Fuerzas Militares. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Colprensa
    En el mandato de Gustavo Petro han sido llamados a calificar servicios algo más de 100 oficiales de las Fuerzas Militares. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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A algo más de dos meses para dejar el cargo de presidente, Gustavo Petro realizó su propio balance y admitió errores a la hora de hacer cambios en las cúpulas del Ejército y la Policía.

El mandatario reconoció sus culpas en una entrevista con Noticias Caracol. Ante este medio habló de los remezones que se han presentado en su mandato respecto a los altos oficiales de la Fuerza Pública en Colombia.

“Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar; yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar”, confesó el mandatario.

Lea también: Zozobra en la Policía por otro remezón que sacó a 23 uniformados

Respecto a las razones de los cambios, el mandatario insinuó una complejidad institucional que dificulta el tomar decisiones. “Yo no conocía el mundo interior del Ejército o de la Policía y es un mundo complejo, pero veo los hechos”, afirmó.

Estas declaraciones del mandatario se dan en medio de la controversia que han generado los constantes cambios que ha hecho el presidente en su cúpula militar y de la Policía. Desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2022, han salido casi 100 oficiales de estas instituciones.

El primer revolcón se dio justamente a su llegada a la Casa de Nariño donde el mandatario ordenó la salida de 24 oficiales de la Policía, 16 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea y 6 almirantes de la Armada. Esta primera sacudida implicó un total de 52 cambios.

Hasta 2025 se habían producido constantes cambios en la Fuerza Pública; sin embargo, el otro gran remezón llegó en el 2026. Este implicó que 49 oficiales con más de dos décadas de servicio fueran llamados a calificar servicios.

Estas salidas se dieron entre el 16 de marzo y el 29 de abril de 2026 a través de cinco resoluciones que fueron firmadas por el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez.

Sobre esas salidas, el presidente justificó en la entrevista con el medio nacional que estas han mejorado la imagen de estas instituciones. “Ahora tienes un ejército que hoy tiene el 70 y 80% de popularidad, una Policía que era lo más impopular que hoy tiene 60% de popularidad”, aludió el mandatario, pese a que hay denuncias recogidas por medios nacionales sobre irregularidades en estos remezones, siendo las más comunes inconsistencias en el procedimiento, documentación y fechas de las resoluciones.

Siga leyendo | Remezón en el Ejército: denuncian presuntas irregularidades en salida de 49 oficiales

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