La IFAB aclara polémica expulsión de Embolo en cuartos de final del Mundial; la FIFA respondió

Tras nueve días de la final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 que dejó a España como campeón tras derrotar a Argentina, siguen saliendo a la luz jugadas polémicas, sin embargo, esta vez fue la IFAB (International Football Association Board), el ente encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, el que apuntó a hechos puntuales, uno de esos fue en la Copa del Mundo.
En el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo disputado el 11 de julio en el estadio de Kansas City, Argentina se enfrentó a Suiza. El partido era igualado hasta el minuto 72, momento en el que los helvéticos se quedaron sin un jugador tras la expulsión de Breel Embolo. La polémica no pasó por ese hecho, sino por la razón de la expulsión.
Para ese compromiso, el encargado de impartir justicia fue el portugués Joao Pinheiro, quien en primera instancia amonestó a Leandro Paredes, jugador de Argentina, por una supuesta falta contra Embolo. Posteriormente, tuvo un llamado del VAR y revirtió la situación, quitándole la amonestación al gaucho y poniéndosela al delantero suizo que ya tenía amarilla, así que lo expulsó.
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