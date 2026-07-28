James Rodríguez no pudo viajar a Italia por percances con el avión que lo llevaría, ¿qué sucedió?

Han pasado 20 días desde la última vez que James Rodríguez fue visto en público. El 7 de julio, en el estadio de Vancouver, Canadá, el futbolista colombiano disputó el partido de octavos de final del Mundial de Norteamérica en el que el seleccionado Tricolor perdió 4-3 en penaltis y resultó eliminado. Desde entonces, el volante, que cumplió 35 años el 13 de julio pasado, no volvió a aparecer en público. Solo compartió un par de fotos en sus redes sociales donde mostró que se hizo un cambio de “look”: se rapó el cabello después del final del torneo. Luego de eso, no tuvo apariciones públicas.

¿Por qué James Rodríguez no pudo llegar a Italia?

El tiempo que ha pasado entre la eliminación de Colombia del Mundial y el inicio del mercado de pases, ha sido importante para el futuro de James Rodríguez. El futbolista, que terminó contrato de manera anticipada con el Minnesota United de la MLS un mes antes de que iniciara el torneo que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México, es agente libre y, seguro, no quiere repetir la experiencia que tuvo el semestre pasado, cuando esperó hasta último momento para cerrar su llegada a un nuevo club.

Por eso, Rodríguez ha estado concentrado en definir su futuro de cara a los próximos meses. Su nombre ha sonado para reforzar al América de México. Sin embargo, aún no hay nada claro. Lo único que se sabe con seguridad sobre el capitán del seleccionado nacional es que tenía previsto un viaje a Italia y que, por un problema que pudo ser fatídico, no logró viajar cuando lo tenía previsto.

Así lo contaron un par de streamers con los que Rodríguez se reuniría para ver un partido de la Kings League que se juega entre el 26 de julio y el 7 de agosto en territorio italiano. De acuerdo con lo que contó “Pelicanger”, el futbolista colombiano no pudo iniciar el viaje porque se dieron cuenta que el avión en el que viajaría tenía una falla que impedía hacer el vuelo. “Un motor del avión falló justo antes de despegar y entonces cancelaron el vuelo. Lo retrasaron dos días. Ellos tuvieron que haber llegado desde ayer”, aseguró. James Rodríguez, de acuerdo con la versión del creador de contenido, viajaba junto al rapero ChechoRap para ver jugar al equipo Atlético Parceros, del que James es “presidente”. Esta no era la primera participación de Rodríguez en este evento. En enero de 2025 también estuvo en un encuentro. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .