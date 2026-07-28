EL COLOMBIANO ganó premio de periodismo ambiental con crónica de ebanistas de ribera en Urabá

El periódico EL COLOMBIANO fue uno de los ganadores de la más reciente edición del Premio al Periodismo Social y Ambiental de la Constructora Capital, en una ceremonia realizada este martes.
La distinción fue otorgada al periodista y editor del Área Metro, Juan Diego Ortiz Jiménez, por su crónica titulada Con barco a vela revive el oficio de la carpintería naval en costa de Urabá.
La pieza narra la historia de un maestro del municipio de Turbo que, trabajando en un astillero, le transmitió a seis jóvenes discípulos los secretos de la carpintería naval, una disciplina cuyos orígenes se remontan a los tiempos coloniales, pero que en el último medio siglo está desapareciendo.