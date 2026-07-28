EL COLOMBIANO ganó premio de periodismo ambiental con crónica de ebanistas de ribera en Urabá

La pieza narra la historia de un maestro del municipio de Turbo que, trabajando en un astillero, le transmitió a seis jóvenes discípulos los secretos de la carpintería naval, una disciplina cuyos orígenes se remontan a los tiempos coloniales, pero que en el último medio siglo está desapareciendo.

La distinción fue otorgada al periodista y editor del Área Metro, Juan Diego Ortiz Jiménez, por su crónica titulada Con barco a vela revive el oficio de la carpintería naval en costa de Urabá .

El periódico EL COLOMBIANO fue uno de los ganadores de la más reciente edición del Premio al Periodismo Social y Ambiental de la Constructora Capital, en una ceremonia realizada este martes.

En medio del auge por el que hoy atraviesa el golfo de Urabá, que con la apertura de su primer puerto es ahora escenario para el tránsito de grandes buques cargueros, el texto se sumerge en una cara no tan conocida de Turbo, en la que este municipio es el epicentro del arte de la ebanistería de ribera.

Si bien se estima que desde hace por lo menos 40 años en la región la construcción de barcos de madera casi se ha extinguido, la crónica se adentra en la vida de Luis Miguel Coneo, uno de los últimos maestros de una histórica dinastía de constructores de barcos.

Gracias a un proyecto liderado por Ruth Cantillo, directora de la Corporación Social y Cultural CocoBalé, y el sociólogo de origen holandés, Gerard Martin, Miguel Coneo lideró una iniciativa para construir una embarcación tradicional como las de antes.

Al proyecto se sumaron seis aprendices, que de la mano del maestro ebanista de 68 años y sin ningún conocimiento previo lograron construir una goleta.

El artículo fue galardonado en la categoría Impacto Social Positivo, con la que el premio busca exaltar temáticas relacionadas con programas, proyectos, iniciativas, políticas públicas y actividades que hayan contribuido a la generación y protección del empleo, al crecimiento económico del país, al desarrollo de comunidades. Asimismo, la distinción reconoce aportes a la innovación social, el empoderamiento, las mejoras escolares y la superación de la pobreza en poblaciones vulnerables.

Lea aquí el trabajo galardonado completo: Con barco a vela reviven el oficio de la carpintería naval en costa de Urabá