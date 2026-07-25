Panamá reabrirá su consulado en Montería tras petición de Abelardo de la Espriella

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció a través de sus redes sociales la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, en Córdoba. La decisión obedece a una petición por parte de Abelardo de la Espriella, sucesor del mandatario colombiano Gustavo Petro, cuya posesión tendrá lugar este 7 de agosto de 2026.
“Presidente De la Espriella, daré instrucciones para Consulado en Montería. Lo reabriremos”, escribió Mulino en su cuenta de X, quien el día de la segunda vuelta presidencial felicitó al abogado derechista por su triunfo contra el izquierdista Iván Cepeda, además de afirmar que el resultado electoral generaba tranquilidad para Panamá, país que se separó de Colombia en 1903.