Panamá reabrirá su consulado en Montería tras petición de Abelardo de la Espriella

“Presidente De la Espriella, daré instrucciones para Consulado en Montería. Lo reabriremos”, escribió Mulino en su cuenta de X, quien el día de la segunda vuelta presidencial felicitó al abogado derechista por su triunfo contra el izquierdista Iván Cepeda, además de afirmar que el resultado electoral generaba tranquilidad para Panamá, país que se separó de Colombia en 1903.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , anunció a través de sus redes sociales la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, en Córdoba . La decisión obedece a una petición por parte de Abelardo de la Espriella, sucesor del mandatario colombiano Gustavo Petro , cuya posesión tendrá lugar este 7 de agosto de 2026.

De la Espriella le había hecho un llamado al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, para recordarle que en el pasado existía un consulado honorario —dirigido por una persona local— que brindaba asistencia a los ciudadanos panameños en casos de emergencia, además de apoyar las relaciones diplomáticas y culturales, así como algunos asuntos de carácter migratorio.

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Es importante recordar que Panamá ya cuenta con una Embajada en Bogotá, la cual tiene una sección consular encargada de atender los asuntos generales a cargo de un cónsul designado por el Gobierno panameño, incluidos los trámites y temas migratorios.

En Colombia, solo el departamento del Chocó limita directamente con Panamá. Sin embargo, Córdoba y Antioquia también tienen cercanía con este país, no solo en términos geográficos, sino también comerciales y culturales.

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Panamá también cuenta con un consulado honorario en Medellín, ubicado en el sector de El Poblado. La oficina está en la Calle 10 No. 42-45, en el Edificio La Plaza.

El hecho de que en el pasado existiera un consulado honorario en Montería no obedecía estrictamente a la cercanía con la frontera panameña. Precisamente, la capital de Córdoba cuenta actualmente con una conexión aérea directa con ese país, operada por Aeroregional desde el aeropuerto Los Garzones.

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