La historia de la foto más famosa de Nueva York y cómo puede recrearla

Cuenta la historia que esta es una foto real. Nada de inteligencia artificial y mucho menos un montaje digital. 11 obreros, almorzando tranquilamente, sin protección –ni miedo aparente– sobre una viga de acero a más de 260 metros de altura. Fue tomada en 1932, en medio de la construcción del Rockefeller Center, uno de los edificios icónicos de Nueva York. La foto es conocida con el nombre de “Almuerzo en la cima de un rascacielos”; aunque originalmente fue titulada: “Los constructores de la ciudad disfrutan de un almuerzo”. Una imagen que de solo verla genera vértigo.
La pregunta que quizá usted se hace en este momento –así como la hice yo al subir a la terraza de este edificio y ver los majestuosos e imponentes paisajes– es: ¿en realidad estaban sin protección? Y la respuesta es: sí, y eso es un reflejo de la precariedad laboral en el siglo pasado, pero también la imagen es un símbolo de la inmigración norteamericana. Según los archivos del Rockefeller Center, fueron los irlandeses y otros grupos de inmigrantes (y sus descendientes) los responsables del moderno horizonte de Nueva York, incluido este edificio. “Y ninguna imagen ha simbolizado mejor esa contribución que una de las fotografías más reconocibles del siglo XX”, detallan en su web oficial.
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Pero esa no es la única imagen, hay más que muestran a los obreros tranquilamente caminando por estas vigas de un lado a otro. Hay una imagen de uno más haciendo la siesta con un radio gigante al lado, en una de las vigas, con el vacío de fondo. Hasta el fotógrafo, Charles Clyde Ebbets –a quien se le atribuye la foto del almuerzo–, se para, como si nada, en otra de las vigas para sacar las mejores imágenes con su Speed Graphic, de cerca de tres kilos: una cámara fotográfica de gran formato con la que hizo varias imágenes desde el piso 69 del famoso rascacielos.