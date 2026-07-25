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Luto en el fútbol colombiano: falleció Adelmo “Achito” Vivas, mundialista con la Tricolor en Chile 1962

El exarquero, integrante de la primera Selección Colombia mundialista en Chile 1962 y referente histórico del Deportivo Pereira, falleció en Cali a los 92 años.

  • Adelmo “Achito” Vivas fue uno de los primeros porteros mundialistas de Colombia. FOTO CORTESÍA FCF
    Adelmo “Achito” Vivas fue uno de los primeros porteros mundialistas de Colombia. FOTO CORTESÍA FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El fútbol colombiano está de luto. Falleció en Cali, a los 92 años, el exarquero Adelmo “Achito” Vivas, uno de los integrantes de la primera Selección Colombia que disputó una Copa del Mundo y una de las grandes figuras en la historia del Deportivo Pereira.

Nacido en Buenaventura el 1 de marzo de 1934, Vivas dejó una huella imborrable en el balompié nacional gracias a una extensa carrera que lo llevó a defender los colores de Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Quindío, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas.

Su fallecimiento revive el recuerdo de una generación que marcó un antes y un después en el fútbol colombiano. Vivas hizo parte del plantel de la Selección Colombia que participó en el Mundial de Chile de 1962, la primera Copa del Mundo disputada por la Tricolor. En aquella histórica cita fue el arquero suplente de Efraín “Caimán” Sánchez, uno de los referentes más importantes del fútbol nacional.

Un año más tarde volvió a vestir la camiseta de Colombia en el Campeonato Sudamericano de Bolivia de 1963, hoy conocido como Copa América. Allí tuvo una destacada actuación al disputar cuatro partidos sin recibir goles, consolidándose como uno de los guardametas más confiables del país en aquella época.

Aunque su nombre quedó ligado para siempre a la Selección Colombia, fue en el Deportivo Pereira donde construyó buena parte de su legado. Defendió el arco del conjunto “Matecaña” entre 1959 y 1970, disputando un total de 220 partidos y convirtiéndose en uno de los jugadores más recordados por la afición risaraldense.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Deportivo Pereira expresó sus condolencias mediante sus redes sociales y recordó el aporte del exguardameta a la institución, enviando un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos.

La carrera profesional de Vivas comenzó en 1958 con Atlético Nacional. Un año después llegó al Pereira, donde debutó oficialmente el 15 de marzo de 1959 en una victoria por 4-1 frente al Deportivo Cali. Posteriormente defendió los colores de Deportes Quindío en 1965, Junior de Barranquilla en 1966, regresó al Pereira entre 1967 y 1968 y más adelante pasó por Deportes Tolima y Once Caldas durante 1969.

Su último partido como profesional lo disputó el 22 de noviembre de 1970 frente a Millonarios en Bogotá, poniendo fin a una trayectoria de más de una década en el fútbol colombiano.

Con la partida de Adelmo “Achito” Vivas se despide uno de los protagonistas de la primera aventura mundialista de Colombia y un arquero que dejó una profunda huella en la historia del Deportivo Pereira y del balompié nacional. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes lo vieron defender el arco con entrega, liderazgo y un profundo amor por el fútbol.

¿Qué hecho histórico vinculó a Adelmo “Achito” Vivas con la Selección Colombia?
Integró la primera Selección Colombia que disputó una Copa del Mundo, en Chile 1962, donde fue el arquero suplente de Efraín “Caimán” Sánchez.
¿Con qué equipo es más recordado Adelmo Vivas en el fútbol colombiano?
Con el Deportivo Pereira, club en el que disputó 220 partidos entre 1959 y 1970 y se convirtió en uno de los arqueros más emblemáticos de su historia.
¿Qué otros clubes hicieron parte de la trayectoria profesional de Adelmo Vivas?
Además del Deportivo Pereira, defendió los colores de Atlético Nacional, Deportes Quindío, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Once Caldas.

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