Luto en el fútbol colombiano: falleció Adelmo “Achito” Vivas, mundialista con la Tricolor en Chile 1962

El fútbol colombiano está de luto. Falleció en Cali, a los 92 años, el exarquero Adelmo “Achito” Vivas, uno de los integrantes de la primera Selección Colombia que disputó una Copa del Mundo y una de las grandes figuras en la historia del Deportivo Pereira.
Nacido en Buenaventura el 1 de marzo de 1934, Vivas dejó una huella imborrable en el balompié nacional gracias a una extensa carrera que lo llevó a defender los colores de Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Quindío, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas.