Morat brilló en Coachella 2026, así fue su show del 18 de abril en California

La banda colombiana Morat volvió a dejar huella en uno de los escenarios más importantes del mundo. Durante el segundo fin de semana de Coachella 2026, el grupo se presentó la noche del sábado 18 de abril en el escenario Gobi, donde reunió a cientos de asistentes que corearon sus canciones de principio a fin, confirmando su impacto global.
Integrada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón y Martín Vargas, la agrupación ofreció un show sólido y emotivo, en el que repasó algunos de sus mayores éxitos. Temas como “Me toca a mí”, “No se va” y su más reciente lanzamiento “Tu cárcel” marcaron el ritmo de la presentación y fueron recibidos con entusiasmo por el público, que convirtió el concierto en un coro colectivo.