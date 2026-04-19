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Morat brilló en Coachella 2026, así fue su show del 18 de abril en California

Desde el escenario Gobi, el grupo convirtió su show en un coro masivo que reafirma su lugar en la escena global.

  • Morat se presentó en el escenario Gobi de Coachella ante cientos de asistentes que corearon sus canciones. FOTO: Amanda Imm.
    Morat se presentó en el escenario Gobi de Coachella ante cientos de asistentes que corearon sus canciones. FOTO: Amanda Imm.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La banda colombiana Morat volvió a dejar huella en uno de los escenarios más importantes del mundo. Durante el segundo fin de semana de Coachella 2026, el grupo se presentó la noche del sábado 18 de abril en el escenario Gobi, donde reunió a cientos de asistentes que corearon sus canciones de principio a fin, confirmando su impacto global.

Integrada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón y Martín Vargas, la agrupación ofreció un show sólido y emotivo, en el que repasó algunos de sus mayores éxitos. Temas como “Me toca a mí”, “No se va” y su más reciente lanzamiento “Tu cárcel” marcaron el ritmo de la presentación y fueron recibidos con entusiasmo por el público, que convirtió el concierto en un coro colectivo.

La participación de Morat se dio en una de las jornadas más esperadas del festival, que también tuvo como protagonistas a artistas como Justin Bieber y The Strokes, encargados de encabezar el cartel del día. En ese contexto, la banda colombiana logró destacar con una propuesta que combinó energía, cercanía y una conexión evidente con la audiencia internacional.

Conozca: “Lo más importante es que somos colombianos”: Morat sorprendió en Coachella

El escenario Gobi, uno de los más concurridos del festival, fue el espacio donde Morat reafirmó su lugar dentro del pop/rock en español. Su puesta en escena, sin grandes artificios pero centrada en la música, permitió que las canciones fueran las protagonistas, generando momentos de alta emotividad, especialmente con “No se va”, uno de los temas más coreados de la noche.

Con éxitos como “No se va” y “Me toca a mí”, Morat consolidó su impacto internacional en uno de los festivales más importantes del mundo. FOTO: Amanda Imm.
Con éxitos como “No se va” y “Me toca a mí”, Morat consolidó su impacto internacional en uno de los festivales más importantes del mundo. FOTO: Amanda Imm.

El show también evidenció la consolidación de la banda en escenarios internacionales. Tras su debut en el primer fin de semana del festival, Morat regresó para esta segunda presentación con una audiencia aún más receptiva, en medio de un evento que reúne a miles de personas de distintas partes del mundo.

Coachella, que se realiza en Indio, California, es considerado uno de los festivales musicales más importantes a nivel global, y su cartel mezcla artistas consagrados con propuestas emergentes. En esta edición, la diversidad de géneros y la presencia de talentos latinos han sido protagonistas.

Con esta presentación, Morat no solo reafirma su crecimiento internacional, sino también el lugar del pop latino en escenarios de gran formato. Su paso por Coachella 2026 se suma a una serie de hitos que consolidan a la banda como una de las más relevantes de la música en español en la actualidad.

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