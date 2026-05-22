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Más de 100.000 niños de colegios públicos recibieron computadores que no sirven: Contraloría investiga

Bloqueos, recalentamientos y fallas de software encendieron alertas sobre un contrato de 57.000 millones de pesos. La ministra de las TIC aseguró que la compra no se hizo en el Gobierno actual y que los computadores ya fueron reemplazados.

  • Problemas técnicos en portátiles distribuidos a estudiantes afectan a cerca de 120.000 alumnos de instituciones oficiales. FOTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN/COMPUTADORES PARA EDUCAR.
    Problemas técnicos en portátiles distribuidos a estudiantes afectan a cerca de 120.000 alumnos de instituciones oficiales. FOTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN/COMPUTADORES PARA EDUCAR.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Miles de computadores entregados a través del programa estatal Computadores para Educar comenzaron a fallar poco tiempo después de haber sido distribuidos en escuelas y colegios públicos.

El programa, liderado por el Ministerio TIC desde hace más de dos décadas, nació con el objetivo de llevar tecnología a estudiantes y docentes, especialmente en regiones apartadas y de bajos recursos. Además de entregar equipos, la iniciativa también incluye formación para profesores en el uso pedagógico de herramientas digitales.

Sin embargo, una compra realizada entre 2022 y 2023 terminó bajo la lupa por los problemas técnicos reportados en los dispositivos. Las irregularidades fueron reveladas por Caracol Radio.

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En ese periodo, Computadores para Educar adquirió 76.000 portátiles por cerca de 57.000 millones de pesos. La contratación quedó en manos de Selcomp Ingeniería S.A.S., mientras que los equipos correspondían a la marca Compumax.

Las primeras alertas aparecieron en distintas regiones del país. Instituciones de Antioquia, Santander, Cauca y Nariño empezaron a reportar computadores que no encendían, se bloqueaban, presentaban recalentamiento o no permitían ingresar al sistema operativo.

Para junio de 2024 ya se habían identificado fallas en más de 41.000 equipos. Según las denuncias conocidas, cerca de 120.000 estudiantes terminaron afectados por las dificultades técnicas.

El caso también despertó cuestionamientos por la manera en que se ejecutó el proceso contractual.

De acuerdo con la información revelada, la orden inicial fue firmada en diciembre de 2022 para adquirir 40.000 computadores, pero apenas dos meses después el contrato fue ampliado hasta alcanzar 60.000 equipos por unos 45.000 millones de pesos.

Además, el programa habría desembolsado por anticipado el 50% del valor del contrato, equivalente a 22.500 millones de pesos.

Otro de los puntos que genera preocupación son los controles de calidad aplicados antes de recibir los computadores. En algunos lotes, las pruebas técnicas solo se hicieron sobre una pequeña muestra de los equipos entregados.

Por ejemplo, de un primer grupo de 310 portátiles apenas se revisaron 32. En otra entrega de 13.000 equipos se probaron únicamente 200 computadores.

A esto se suma que Selcomp no solo actuó como proveedor de los equipos, sino también como operador de la mesa encargada de recibir y tramitar las quejas de usuarios y beneficiarios.

Las empresas involucradas señalaron inicialmente que los daños estaban relacionados con los discos duros y propusieron reemplazar las unidades defectuosas.

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No obstante, los reportes técnicos muestran problemas más amplios relacionados con software, seguridad y funcionamiento interno de los dispositivos.

La Contraloría adelanta investigaciones sobre el contrato y las posibles afectaciones al patrimonio público.

Mientras tanto, la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Carina Murcia Yela, aseguró que las compras no se dieron entre 2022 ni 2023, sino que fueron antes del inicio del Gobierno de Gustavo Petro.

”Los equipos entregados muchos ya fueron reemplazados por unos de mejor calidad”, dijo, y agregó que “este gobierno ha logrado entregar más de 158 mil equipos en una estrategia enmarcada en la educación digital”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos estudiantes fueron afectados por los computadores dañados de Computadores para Educar?
Según la información conocida sobre el caso, alrededor de 120.000 estudiantes de instituciones públicas habrían resultado afectados por problemas técnicos en los equipos entregados. Las fallas se reportaron en departamentos como Antioquia, Santander, Cauca y Nariño.
¿Qué fallas presentaban los computadores entregados en colegios públicos?
Los reportes incluyen computadores que no encendían, se bloqueaban durante el uso, sufrían recalentamiento, presentaban errores del sistema operativo o fallas internas relacionadas con software y seguridad. Inicialmente se atribuyó parte del problema a discos duros defectuosos, pero posteriormente aparecieron reportes técnicos que señalarían afectaciones más amplias en el funcionamiento de los equipos.
¿Qué irregularidades contractuales se investigan en el caso de Computadores para Educar?
Entre los puntos bajo revisión están la ampliación del contrato pocos meses después de la compra inicial, el desembolso anticipado del 50% del valor contratado y los controles técnicos realizados sobre muestras reducidas de computadores antes de aceptarlos.

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