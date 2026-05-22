Más de 100.000 niños de colegios públicos recibieron computadores que no sirven: Contraloría investiga

Miles de computadores entregados a través del programa estatal Computadores para Educar comenzaron a fallar poco tiempo después de haber sido distribuidos en escuelas y colegios públicos.

El programa, liderado por el Ministerio TIC desde hace más de dos décadas, nació con el objetivo de llevar tecnología a estudiantes y docentes, especialmente en regiones apartadas y de bajos recursos. Además de entregar equipos, la iniciativa también incluye formación para profesores en el uso pedagógico de herramientas digitales.

Sin embargo, una compra realizada entre 2022 y 2023 terminó bajo la lupa por los problemas técnicos reportados en los dispositivos. Las irregularidades fueron reveladas por Caracol Radio.

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En ese periodo, Computadores para Educar adquirió 76.000 portátiles por cerca de 57.000 millones de pesos. La contratación quedó en manos de Selcomp Ingeniería S.A.S., mientras que los equipos correspondían a la marca Compumax.

Las primeras alertas aparecieron en distintas regiones del país. Instituciones de Antioquia, Santander, Cauca y Nariño empezaron a reportar computadores que no encendían, se bloqueaban, presentaban recalentamiento o no permitían ingresar al sistema operativo.

Para junio de 2024 ya se habían identificado fallas en más de 41.000 equipos. Según las denuncias conocidas, cerca de 120.000 estudiantes terminaron afectados por las dificultades técnicas.