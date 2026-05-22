El viaje de Cooper llega a su fin: Netflix confirma la última temporada de ‘Emily en París’

Netflix anunció este jueves el final de la serie ‘Emily en París’ tras la emisión de su sexta temporada, actualmente en producción en Grecia y Mónaco. La noticia fue confirmada por Lily Collins, protagonista de la historia, mediante un video publicado en las redes sociales de la plataforma, en el que adelantó que los nuevos episodios marcarán el cierre definitivo del recorrido de Emily Cooper, personaje central de la ficción estrenada en 2020. Lea también: Netflix reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de Cien años de soledad: conozca las primeras imágenes

“La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily”, expresó Collins en el mensaje compartido por Netflix. La producción de la última temporada se desarrolla en nuevas locaciones fuera de Francia, siguiendo la expansión internacional que comenzó en la quinta entrega. Aunque los detalles de la trama permanecen bajo reserva, la historia apuntaría a continuar el viaje de Emily hacia las islas griegas, luego de recibir una invitación del chef Gabriel, interpretado por Lucas Bravo.

Nuevas locaciones y regreso del elenco principal

La quinta temporada había marcado un cambio para la serie al trasladar parte de sus grabaciones a ciudades italianas como Roma y Venecia. En temporadas anteriores, la producción también utilizó escenarios en Saint-Tropez y Megève, además de París, ciudad que se convirtió en el eje principal de la historia desde su debut.

Para la temporada final, Netflix confirmó el regreso de gran parte del elenco principal, entre ellos Lily Collins como Emily Cooper, Philippine Leroy-Beaulieu en el papel de Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo interpretando a Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie.

De interés: Ana Lucía Domínguez regresa al cine con una comedia

‘Emily en París’ se estrenó en Netflix en 2020 y sigue la vida de Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para trabajar en una firma francesa de lujo y aportar una perspectiva estadounidense a la compañía. Con seis temporadas, la producción se consolidó entre los títulos más reconocidos de Netflix y amplió sus escenarios de grabación en distintas ciudades europeas durante sus últimas entregas.

Bloque de preguntas y respuestas