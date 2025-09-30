¡Aplausos para Medellín! Por su estrategia de promoción, la ciudad ganó premio “Óscar” de turismo

Aunque la capital antioqueña ya ha sido reconocida cinco veces en ediciones anteriores, esta es la primera ocasión que una organización local obtiene el premio en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica. El galardón fue otorgado al Gran Oficina de Visitantes y Convenciones de Medellín, una fundación que, desde hace más de dos décadas, trabaja en la promoción de la ciudad y el departamento como destinos turísticos tanto a nivel nacional como internacional.
