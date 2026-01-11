Exjugadores vuelven al Babyfútbol para compartir su experiencia con las nuevas generaciones

Sus carreras deportivas arrancaron en el Babyfútbol y aunque sus dirigidos no los vieron jugar en vivo, saben que los chicos recurren a la tecnología para conocer un poco de cómo jugaban ellos, que ahora actúan como sus entrenadores.
Jhon Wílmar Pérez, Samuel Vanegas, Ricardo Calle y César Valoyes reconocen que la fiesta del Babyfútbol es algo que año tras año viven, y no se la pierden porque además de volver a esos recuerdos de cuando fueron niños, les sirve para seguir apreciando el impresionante talento que tiene Colombia en el fútbol.
Pérez, próximo a cumplir 56 años, pasó por clubes como DIM, América, Cali y el Columbus Crew en Estados Unidos, e hizo parte de Selección Colombia. Hoy disfruta al máximo estar en la cancha Marte Uno con las futuras joyas del balompié nacional y con sus pupilos de Estados Unidos.