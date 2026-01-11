Rebote, fractura de la cola y explosiones: los detalles del siniestro aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

El Ministerio de Transporte informó este domingo que se encuentra acompañando la investigación del accidente aéreo ocurrido en Boyacá, en el que se vio involucrada la aeronave de matrícula N325FA y en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Según se explicó la entidad, el siniestro se registró en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama. De acuerdo con información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos señalaron que la aeronave volaba a baja altura, cerca de 50 metros sobre el terreno.

“El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, se lee en el documento.

Las autoridades confirmaron que la avioneta se encontraba en vuelo al momento del accidente y que el punto de impacto se ubicó aproximadamente a una milla de la cabecera de la pista.

En la zona continúan las labores de recolección de evidencias, que incluyen la inspección de restos y motores, los cuales serán sometidos a análisis técnico especializado. La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez el área sea completamente despejada.