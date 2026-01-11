Incendios forestales fuera de control en la Patagonia argentina: más de 15.000 hectáreas afectadas

Los incendios forestales que avanzan sin control en la Patagonia argentina ya han consumido más de 15.000 hectáreas y destruido varias viviendas, mientras cientos de brigadistas y vecinos voluntarios continúan las labores para contener las llamas. En medio de esto, se conoce que empiezan a caer las primeras lluvias en algunas de las zonas afectadas.

El foco más grave se originó el lunes pasado en inmediaciones de la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut. En apenas una semana, el fuego arrasó un estimado de 11.970 hectáreas, una cifra estimada que se duplicó entre el sábado y el domingo, de acuerdo con un comunicado del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

No obstante, durante la tarde de este domingo se presentaron lluvias aisladas en el área, lo que generó alivio entre los habitantes.

“Estamos muy contentos, ojalá siga así”, le dijo a la agencia de noticias AFP, Attila Missura, un residente de la zona, en diálogo telefónico desde Rincón de Lobos, una de las zonas más castigadas por el incendio.

En el terreno trabajan más de 500 personas, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, además de brigadas comunitarias conformadas por decenas de vecinos que colaboran en primera línea.

“Es un estado de alerta, tristeza y angustia a la vez, que no se conoce si nunca estuviste en un incendio, es como un estado de guerra”, relató también Missura, de 59 años.

La emergencia se produce apenas un año después de los peores incendios forestales en la Patagonia en tres décadas, cuando el fuego afectó unas 32.000 hectáreas. Esta seguidilla de siniestros ha puesto bajo fuerte presión tanto a los sistemas oficiales como a las organizaciones comunitarias de combate del fuego.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló en una entrevista radial que el domingo la situación amaneció “más tranquila”, aunque advirtió que “sigue siendo muy crítica”. Además, hizo un llamado a “no relativizar nunca más la implicancia del cambio climático” y subrayó que la provincia atraviesa “la peor sequía desde 1965”.

Otro de los grandes focos activos se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut. Aunque las autoridades no precisaron su extensión, la organización Greenpeace estimó que para el jueves ya había superado las 1.000 hectáreas afectadas.

Las brigadas trabajan para mantener contenidos otros dos incendios en las provincias de Chubut y Santa Cruz, que en los últimos días ya han impactado cerca de 3.800 hectáreas, según informó la Agencia Federal de Emergencias.

El domingo se sumaron refuerzos provenientes de la provincia de Córdoba y el Gobierno de Chile ofreció apoyo para enfrentar la emergencia.

Sin embargo, el desgaste es evidente. “Las instituciones están sobrepasadas, nosotros también. El incendio es gigantesco, lleva días teniendo comportamiento extremo. El agotamiento físico y mental nos tiene al límite”, escribió el sábado en redes sociales la Brigada Patagónica, una de las organizaciones que se financian con donaciones.

Esta emergencia ambiental se registra en pleno verano en Argentina, una estación que, especialmente en esta zona de la Patagonia, se caracteriza por presentar temperaturas elevadas durante esta época del año.

