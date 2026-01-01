Luis Díaz debuta como cantante con su primer sencillo, ‘La Promesa’, una champeta en homenaje a su historia

Luis Díaz cerró el año con broche de oro. El delantero colombiano, figura del Bayern Múnich, no solo le dio la bienvenida al 2026 con las dos nominaciones que tiene al Gol del Año en la Bundesliga y su próximo debut en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, sino que además, lanzó su primera canción como solista, titulada ‘La Promesa’, una champeta que rápidamente se viralizó en redes sociales tras su lanzamiento la noche del 31 de diciembre. La canción cuenta con la colaboración de los artistas Juanda Iriarte y Nelsen. El sencillo narra la historia del guajiro, el duro camino que recorrió para llegar a ser una de las figuras más importantes en el fútbol colombiano y la promesa que hizo de comprarle algún día una casa a sus padres. “Aprendí a trabajar desde chamaco, siempre he sido un guerrero y he echado pa’ lante, convencido de que nací para cumplir mis sueños. Con la bendición de mi madre sé que nada me ha de faltar, por eso le pido a Dios que no me desampare y que me ilumine, porque no quiero fallar a aquella promesita que le hice a mi familia: que pronto su casita les iba a comprar”, expresa Díaz en la canción.

El guajiro incluso se creó una cuenta en Youtube: “Luis Díaz Music”, en la cual agradeció a sus seguidores y explicó que aparte del fútbol, la música era uno de sus hobbies. Le puede interesar: Luis Díaz, el mejor fichaje de la temporada en Europa, según estudio “Muchos me conocen por el fútbol, pero hoy quiero que conozcan otra parte de mí. La música es uno de mis hobbies y una forma de expresarme con el corazón, algo que hago con mucho cariño y respeto por el arte. Este proyecto nace de la pasión, de disfrutar el proceso y de conectar con ustedes desde otro lugar. Gracias por el apoyo y por estar aquí en este nuevo camino”, expresó el delantero colombiano.

Un emotivo videoclip