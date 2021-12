En el mejor momento de su carrera como actriz, en el pico más alto de su trayectoria en la televisión, Johana Bahamón dejó atrás todo y se dedicó a trabajar en las cárceles.

Fue en 2013 cuando se alejó de las cámaras y las portadas de las revistas para crear la Fundación Acción Interna, una entidad sin ánimo de lucro para contribuir con “la reincorporación familiar, social y laboral de la población carcelaria y pospenada de Colombia”.

Como parte de ese trabajo, en asocio con el Éxito, lanzó la colección Johana Bahamón + People, una línea de ropa que promueve las segundas oportunidades para la población privada de la libertad y sus familias.

En visita a EL COLOMBIANO, Johana habló de su trabajo en los penales, del proceso de resocialización y de cómo nació La casa de las oportunidades, donde capacitan a la población que sale de las cárceles y les ayudan a conseguir empleo.

Usted recalca mucho el mensaje de las segundas oportunidades...

“Es algo que todos merecemos, todos hemos cometido errores, todos hemos pedido segundas oportunidades, a la gran mayoría nos las han dado, y creo que es el momento de empezar nosotros mismos a darlas. Yo he tenido la dicha estos últimos nueve años de dar segundas oportunidades y se siente mejor que recibirlas. Es una invitación a que la gente empiece a dar segundas oportunidades, a que tengan empatía con las personas que han salido de la cárcel, es nuestra responsabilidad que ellas se pueden reinsertar no solo social, sino laboralmente, a una vida digna, porque ya pagaron sus errores”.

¿Qué tan comprometidos están ellos con esas oportunidades?

“Es impresionante, es muy valioso trabajar con ellos porque saben que es difícil que les den una segunda oportunidad, porque cuando buscan empleo lo primero que les piden es el pasado judicial, así que cuando consiguen un trabajo lo cuidan mucho, porque saben que probablemente va a ser muy difícil que lo vuelvan a conseguir. Es satisfactorio trabajar con ellos, son personas que valoran las oportunidades porque muchos no las han tenido”.

¿Qué tan complejo ha sido que las empresas privadas se vinculen al proyecto de la fundación?

“Ha sido un trabajo de muchos años, de mucha persistencia, de ir a las empresas a sensibilizarlos, a contar experiencias, a mostrar con ejemplos y resultados que sí vale la pena hacer esto. Podemos decir que hoy tenemos un resultado maravilloso, porque tenemos a las mejores empresas, las más grandes, las más importantes, dando segundas oportunidades y es un llamado para que otros se animen a hacer lo mismo”.

¿Cómo comenzó su tarea con los reclusos?

“Todo empezó por el teatro, porque la actuación era mi herramienta de trabajo. Yo fui actriz durante 15 años y en ese momento estaba en el mejor momento de mi carrera, estaba protagonizando una serie que fue muy exitosa (Tres Milagros) y gracias a mi personaje me invitaron a la cárcel, y ahí conocí esa realidad.

Montamos una obra de teatro dentro de la cárcel y luego la sacamos para que todo el mundo viera esa transformación. Esa fue nuestra inspiración para crear nuevos programas para la población carcelaria, así apareció luego el restaurante. Ahora creamos La casa de segundas oportunidades, donde los recibimos cuando salen de la cárcel y los capacitamos en confección, teatro, tatuajes, publicidad y gastronomía, es como una universidad de segundas oportunidades. Les conseguimos trabajo para que se reincorporen como debe ser”.

¿Ha pensado en algún momento en retornar a la actuación?

“Amo mi trabajo en la actuación, estoy superagradecida por esos 15 años que fui feliz y gracias a eso llegué a la cárcel, pero realmente ahora lo que quiero hacer, y lo que llevo haciendo por nueve años, es estar dedicada a mejorar la calidad de vida de los internos y de los que salen”.

¿Qué tan complejo es no dejarse afectar con las historias de las cárceles?

“Los primeros meses me costó mucho, yo salía y empezaba a llorar porque era muy duro todo lo que veía allí, adentro me mostraba fuerte y no decía nada, pero apenas salía desfogaba todos mis sentimientos. Pasaron un par de meses hasta que dije que de qué me servía tener esa tristeza y empecé a convertir ese dolor en soluciones. Fue importante al principio sentir esa realidad, que fue lo que me dio la fuerza para buscar soluciones”.

¿Tras estos años de trabajo en las cárceles cuál es el gran problema del sistema carcelario en Colombia?

“No me gusta mucho hablar de los problemas, prefiero hablar de las soluciones, pero ojalá las cárceles cumplieran con su propósito, que es la resocialización, si eso pasa, tendrían un poco más de sentido las cárceles. Otra medida es que no todo es cárcel, hay muchas medidas alternativas. Casi el 40 % de la población carcelaria son sindicados, que no están condenados y están en el limbo Hay personas que podrían estar en su casa trabajando, eso podría ayudar un poco al hacinamiento”

¿Cómo han recibido las personas esta colección de moda con el Éxito y el mensaje que lleva implícito?

“El mensaje está calando, la ropa es divina y tiene un precio asequible, pero el valor agregado que tiene la colección es el mensaje: que la gente cuando la compra sabe que está apoyando una causa, es ropa con sentido, un ejemplo de que la población civil está lista para apoyar las oportunidades, para el perdón, para el amor y para la empatía, que son las frases que lleva nuestra colección”.

¿Qué significa que una colección lleve su nombre?

“Es maravilloso, no lo siento como un logro mío, sino como uno de la fundación . La colección se llama Johana Bahamón + People y cuando me mandaron las opciones del nombre yo quería que mi nombre fuera más chiquito, porque lo que realmente importa ahí son las oportunidades. Para mí es un gran orgullo poder sacar una colección con mi nombre y con el Éxito, pero también es una reconocimiento al trabajo de la fundación que lleva haciendo desde hace nueve años”