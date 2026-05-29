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Por esta razón el Museo del Barrio homenajeó a J. Balvin en Nueva York

La institución cultural reconoció el trabajo del cantante antioqueño a favor de la cultura latina.

  • J. Balvin recibió el reconocimiento durante una gala celebrada en Nueva York. Foto: Cortesía.
    J. Balvin recibió el reconocimiento durante una gala celebrada en Nueva York. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 49 minutos
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J Balvin fue uno de los homenajeados en la Gala 2026 de El Museo del Barrio, en la que la institución recaudó más de un millón de dólares para financiar exposiciones, programas educativos, iniciativas públicas bilingües y la preservación de su colección permanente.

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El cantante colombiano recibió el reconocimiento junto a Isabel y Agustín Coppel por su apoyo al arte contemporáneo y por su contribución a la promoción de la cultura latinoamericana. Durante la ceremonia también fue distinguida Estrellita Brodsky con el Premio Legado Tony Bechara.

La gala se realizó en el hotel Mandarin Oriental New York y reunió a artistas, coleccionistas, filántropos y representantes del sector cultural. Según informó el museo, los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sus actividades artísticas y educativas.

Durante su intervención, J Balvin agradeció el reconocimiento y destacó la labor de la institución en la difusión de la cultura latina. El artista señaló que siempre ha considerado importante proyectar la música, el arte y las expresiones culturales de América Latina en escenarios globales.

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La velada también incluyó una presentación musical de Leo Gruber y su agrupación Tren Latino, además del anuncio de la ganadora del Maestro Dobel Latinx Art Prize 2026–2027. La artista Guadalupe Rosales fue seleccionada para recibir este reconocimiento. La ganadora realizará una exposición individual en El Museo del Barrio durante 2027.

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Rosales es conocida por los proyectos de archivo comunitario Veteranas and Rucas y Map Pointz, iniciativas que surgieron en 2015 para documentar y preservar memorias visuales de comunidades latinas del sur de California. Su trabajo combina archivo, fotografía, video, sonido y proyectos colaborativos enfocados en la memoria colectiva y la construcción de relatos comunitarios.

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