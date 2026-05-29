Atención: necropsia de Yulixa Toloza reveló 11 heridas con arma blanca y múltiples fracturas

El informe pericial de necropsia elaborado por Medicina Legal sobre la muerte de Yulixa Toloza reveló la gravedad de las lesiones que presentaba su cuerpo tras someterse a un procedimiento estético que terminó en tragedia. Según el informe, la causa de la muerte responde a un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”.

“Graves lesiones internas, fracturas, heridas con arma blanca y complicaciones asociadas al procedimiento estético al que fue sometida”, se lee en documento de Medicina Legal, revelado por La FM.

En ese mismo análisis se detalla que Yulixa tenía lesiones en varios arcos costales, tanto del lado izquierdo como del derecho, hallazgo que, según los peritos, es compatible con un fuerte trauma físico.

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Los expertos además encontraron hematomas en tejido graso de la espalda, lesiones profundas en la región lumbar y afectaciones paravertebrales en ambos lados del cuerpo.

La necropsia registró unas 11 heridas con elemento cortopunzante: cuatro en la región anterior del cuerpo y siete en la región posterior, según La FM.

A esto se sumaron lesiones hemorrágicas en músculos del cuello, lo que para los investigadores reflejaría trauma en esa parte del cuerpo y agrava el cuadro de violencia documentado en la necropsia. Las lesiones se encontraban en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, zona sacra y glúteos.

El cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, fue abandonado en una carretera de Apulo (Cundinamarca) tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina al sur de Bogotá.