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Atención: necropsia de Yulixa Toloza reveló 11 heridas con arma blanca y múltiples fracturas

Yulixa murió tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina al sur de Bogotá.

  • Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió tras un procedimiento estético. Foto: redes sociales
    Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió tras un procedimiento estético. Foto: redes sociales
El Colombiano
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hace 46 minutos
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El informe pericial de necropsia elaborado por Medicina Legal sobre la muerte de Yulixa Toloza reveló la gravedad de las lesiones que presentaba su cuerpo tras someterse a un procedimiento estético que terminó en tragedia. Según el informe, la causa de la muerte responde a un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”.

“Graves lesiones internas, fracturas, heridas con arma blanca y complicaciones asociadas al procedimiento estético al que fue sometida”, se lee en documento de Medicina Legal, revelado por La FM.

En ese mismo análisis se detalla que Yulixa tenía lesiones en varios arcos costales, tanto del lado izquierdo como del derecho, hallazgo que, según los peritos, es compatible con un fuerte trauma físico.

Puede leer: ¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza?

Los expertos además encontraron hematomas en tejido graso de la espalda, lesiones profundas en la región lumbar y afectaciones paravertebrales en ambos lados del cuerpo.

La necropsia registró unas 11 heridas con elemento cortopunzante: cuatro en la región anterior del cuerpo y siete en la región posterior, según La FM.

A esto se sumaron lesiones hemorrágicas en músculos del cuello, lo que para los investigadores reflejaría trauma en esa parte del cuerpo y agrava el cuadro de violencia documentado en la necropsia. Las lesiones se encontraban en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, zona sacra y glúteos.

El cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, fue abandonado en una carretera de Apulo (Cundinamarca) tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina al sur de Bogotá.

Los señalados responsables de esta muerte fueron capturados en Maracay, estado Aragua, Venezuela, luego de haber huido atravesando municipios y departamentos colombianos, entre ellos Cúcuta.

Lea también: Atención: Alcalde Galán confirma que encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético

Los implicados podrían enfrentar entre 17 y 30 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Entre los detenidos figuran María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados como propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser.

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