Ciberataque expuso informes de cartera de EPM y la Hidroeléctrica de Caldas

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este viernes 29 de mayo que SOLATI S.A.S., empresa contratista encargada de procesos relacionados con gestión de cartera, fue víctima de un incidente de ciberseguridad que comprometió información de dos de sus clientes: EPM y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC).
Según el comunicado emitido por la compañía contratista, el ataque fue ejecutado por “una organización criminal de alcance internacional” y estuvo dirigido específicamente contra un servicio complementario de informes especializados asociados al CRM — software de gestión de relaciones con el cliente— de cobranzas.
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SOLATI, empresa colombiana de desarrollo de software, aclaró que el acceso no autorizado “se limitó exclusivamente” a ese servicio y que ni EPM ni CHEC sufrieron vulneraciones directas en sus sistemas informáticos. Sin embargo, reconoció que parte de la información extraída comenzó a ser divulgada públicamente en las últimas horas.
“La organización criminal ha divulgado parte de la información extraída a través de sus canales”, señaló la empresa, que además indicó que los datos comprometidos corresponden a información analítica de cartera y no a datos personales sensibles.