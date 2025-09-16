Hombre rompió récord al tener covid-19 durante 750 días

Se trata de un hombre de 41 años, quien en mayo de 2020 desarrolló tos, dolores de cabeza y malestar general luego de estar en contacto estrecho con personas contagiadas con Covid-19. Su caso fue analizado a profundidad en una investigación realizada por expertos de la Universidad de Boston y recién publicada en la revista especializada The Lancet: Microbe.
Lea: La contaminación atmosférica se asocia a mayor duración del covid persistente
El contagiado, quien había sido diagnosticado con VIH en 2002, fue positivo durante poco más de dos años a la infección viral que paralizó el mundo a principios del 2020. Se estima que es uno de los casos de coronavirus más largos reportados hasta ahora.
De acuerdo a lo detallado en el estudio, a pesar de haber experimentado los síntomas, el hombre no pudo acceder inmediatamente a un hospital. Por eso es que solo fue hasta septiembre de 2020 que recibió la primera prueba positiva para SARS-CoV-2, ya que en ese momento tuvo que ingresar por urgencias y ser hospitalizado por tener tos, dolor de garganta, pérdida de peso y dificultad para respirar.
Esos síntomas no pararon y se siguieron presentando hasta 26 meses después, tiempo en el que el hombre tuvo que ser hospitalizado cuatro veces más. Las pruebas realizadas durante esos 750 días salieron positivas, incluso una que le hicieron dos días antes de fallecer por causas no relacionadas con el Covid-19.