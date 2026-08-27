Ocho terroristas muertos: así arrancó cacería contra “Calarcá”

Un bombardeo de las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare abrió oficialmente un nuevo frente de guerra que estuvo dormido durante cuatro años: la pelea contra las disidencias de “Calarcá” por el control del centro del país. La operación, de nombre clave Amón, fue presentada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó en un mensaje de X que la misma se desarrolló en la madrugada de este jueves 27 de agosto. De acuerdo con la información preliminar, el objetivo fue un complejo de campamentos artesanales del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia fariana que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

El lugar estaba ubicado en un área selvática del centro poblado La Paz, en el municipio de El Retorno, y los datos de inteligencia indicaban que allí se habían congregado integrantes de los frentes Isaías Carvajal y Rodrigo Cadete, integrados al bloque Jorge Suárez Briceño del EMBF. El campamento fue bombardeado en varias tandas por aviones Kfir y Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial, a eso de las 3:00 de la madrugada, y luego se desató un asalto terrestre con tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES). “El balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia. La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona”, reportó el jefe de Estado. Le puede interesar: Drones kamikazes y ataques en enjambre: la nueva guerra en Colombia

El caso de “Urías Perdomo”

Fuentes cercanas a la operación le contaron a EL COLOMBIANO que es posible que haya más muertos, pues las tropas que allanaron los campamentos vieron señales de arrastre en la tierra, como si los sobrevivientes se hubieran llevado a sus camaradas malheridos.

También están tratando de confirmar si uno de los cadáveres recuperados corresponde a Juan Antonio Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), el cabecilla del frente Rodrigo Cadete y uno de los principales lugartenientes de “Calarcá”. Este personaje se volvió popular para la opinión pública el 23 de julio de 2024, cuando iba con “Calarcá” en la recordada caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual fue interceptada en un puesto de control del Ejército en una vía de Santo Domingo, Antioquia.

En ese momento iban 13 disidentes en los vehículos oficiales. Las autoridades los sorprendieron en flagrancia, con armas ilegales, dinero, joyas y un menor reclutado, pero por orden del presidente Gustavo Petro, y una consecuente resolución de la fiscal general Luz Adriana Camargo, fueron dejados en libertad la mayoría, bajo la premisa de que eran negociadores de paz. Por información que llevara a la captura de “Urías Perdomo” había una recompensa de $400 millones. El cadáver, al igual que los demás, será llevado a Medicina Legal para confirmar su plena identidad. Entérese: Exclusivo | Los 25 bombardeos en el gobierno Petro que reflejan a quién se decidió atacar y a quién no

El nuevo frente de guerra

Bajo la comandancia de “Calarcá” y las gabelas de la “paz total” que le otorgó el presidente Petro, el EMBF tuvo una incontenible expansión territorial, provocando violentas confrontaciones en el centro del país contra otros grupos armados, por medio de su bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare, Meta, Caquetá, Tolima y Huila. En esta zona en particular las huestes de “Calarcá” causaron mucho daño. Por citar algunos hechos, están la emboscada que mató a siete militares el 27 de abril de 2025, en el sector Guanapalo de Guaviare; y la matanza de cuatro soldados con explosivos en San José del Guaviare, el 13 de mayo de 2026. De igual manera, se le atribuyen las dos peores masacres perpetradas en el marco del conflicto armado en el último cuatrienio: la muerte de 26 integrantes del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia enemiga, en enero de 2026 en el caserío La Paz, de El Retorno; y de otros 48 de la misma organización, el 25 de mayo de este año, en la vereda La Siberia de San José del Guaviare. A pesar de todo esto, el gobierno anterior nunca atacó al EMBF ni en Guaviare ni en los departamentos circundantes, dado que sus negociadores estaban sentados en la mesa de “paz total”; las operaciones militares se concentraron en el EMC, debilitando a su enemigo y facilitando la expansión de sus tentáculos. Es por esta razón que el bombardeo autorizado por De la Espriella —el segundo en lo que lleva de su mandato— abrió un nuevo frente de guerra y a partir de ahora las FF.MM. combatirán a las cuadrillas de “Calarcá” en dicha región. “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, recalcó el jefe de Estado en su mensaje. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes