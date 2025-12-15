Exfinalista de Miss Suiza fue asesinada y desmembrada por su esposo: restos fueron hallados en una licuadora

Las autoridades suizas acusaron formalmente de asesinato al esposo de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, cuyo homicidio conmocionó al país tras el hallazgo de sus restos en el domicilio familiar, ubicado en Binningen, cerca de Basilea. La víctima, de 38 años, era madre de dos hijas.

El cuerpo de Joksimovic fue encontrado en febrero de 2024, luego de que sus padres alertaran a la policía al no lograr contactarla. La preocupación surgió cuando la guardería llamó para informar que la mujer no había ido a recoger a sus hijas. Durante la búsqueda en el domicilio, se encontraron restos humanos, algunos de los cuales, según el informe forense, habrían sido procesados con distintos objetos domésticos; tijeras de jardín, una licuadora, además de otras herramientas. Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue desmembrado tras el homicidio.