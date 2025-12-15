x

Los reyes diciembre: así cambian las tendencias musicales durante el mes de Navidad

Según la plataforma, las búsquedas de música decembrina crecieron un 100%.

  • Entre los artistas de mayor crecimiento durante este mes en Spotify están Pastor López, Lisandro Meza, Rodolfo Aicardi, Joe Arroyo y los 50 de Joselito. Foto Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
15 de diciembre de 2025
bookmark

En Colombia, diciembre tiene su propio sonido. A lo largo del mes, la música tropical y parrandera en las voces de artistas como Rodolfo Aicardi, Lisandro Meza, Pastor López, entre otros, se toman las principales plataformas musicales cambiando significativamente el paisaje sonoro nacional.

Aunque diciembre parece que empieza en octubre, pues casi al tiempo que se venden disfraces para Halloween empiezan a venderse por todos lados adornos navideños, es durante la primera semana de diciembre cuando la música cambia realmente. Este año, sólo entre el 1 y el 11 de diciembre, las búsquedas de música decembrina en Spotify crecieron un 100%.

De hecho, la palabra ‘Navidad’ aumentó un 126% y ‘diciembre’ un 137% en las búsquedas de Spotify. Y en medio de esa ola de emoción y nostalgia colectiva con las que se despide el año, aparecen los artistas de tradición, los que componen la banda sonora de cada brindis, cada abrazo y cada baile.

No importa cuántos diciembres pasen: hay exponentes cuyas canciones siguen siendo el punto de encuentro entre los que se saben los pasitos y los que apenas les están cogiendo el tiro.

Entre los que están marcando la dirección de la orquesta del territorio colombiano por estos días se encuentra Pastor López (+109% de aumento en las búsquedas), Los 50 de Joselito (+85% de aumento en las búsquedas), Rodolfo Aicardi (+83% de aumento en las búsquedas) y Joe Arroyo (+43% de aumento en las búsquedas).

Lisandro Meza volvió a demostrar que la temporada favorita no suena igual sin él. Desde el 1 de diciembre, sus oyentes se duplicaron. Y en la Noche de Velitas, mientras Colombia pedía deseos, 559 canciones suyas eran reproducidas cada minuto. El 8 de diciembre, sus reproducciones subieron un 177%, marcando oficialmente el inicio de la fiesta.

Este mes, El Hijo de Tuta (+21 millones de reproducciones), Cumbia del Amor (+18 millones de reproducciones) y Entre Rejas (+17 millones de reproducciones) duplicaron sus streams, convirtiéndose en el trío de canciones que domina las reuniones donde siempre falta silla pero nunca música.

Aunque no solo los clásicos le ponen el ritmo a diciembre. Ya es tradición para muchos artistas locales hacer lanzamientos en esta época como si fueran aguinaldos para sus fanáticos.

Alcolirykoz empezó esta tradición en 2018 con el lanzamiento de La Típica, un tema que rompió las fronteras del rap y permitió que el grupo ganara popularidad por fuera de la escena rapera nacional. Un año después, en 2019, lanzaron tres canciones en diciembre, Sancocho en Leña, No está en Venta y Pambelé. En el 2022 salió Piñata en el 301, al año siguiente, 2021, estrenaron Baño de Ruda, en 2022 El Remate, en 2023 Suero Casero, en 2024 lanzaron un disco completo Anarcolirykoz y este año estrenaron La Funa.

A esta tradición se han sumado artistas como Ryan Castro, que el primero de diciembre lanzó Mi Fortuna, la séptima canción que estrena en época navideña en lo que va de su carrera. La primera fue Mujeriego en 2021, luego El Pan de Estefanía y La Garrafa en 2022, Richy El Pichón y El Bote en 2023 y el año pasado estrenó El Chucu Chucu, su colaboración junto a Juanes.

Este año también han lanzado música en tono decembrino, la banda alternativa Margarita Siempre Viva, que publicó Lentas Cumbias de Fuego Vol. 1, un trabajo que incluye nuevas versiones de algunas de las canciones incluidas en su más reciente álbum El Principio. El trapero Kris R, presentó Los Villancicos del KBE, un EP en el que transforma sus mayores éxitos en canciones con aire decembrino, y Fariana, que en su más reciente disco Música para Bailar, publicado la semana pasada incluyó la canción Bebiembre, un tema para que cualquier mes del año se sienta como si fuera diciembre.

