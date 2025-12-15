x

Buque con nafta rusa y cuatro supertanqueros frenan su llegada a Venezuela y dan media vuelta antes de llegar

En medio del aumento de la tensión entre Caracas y Washington, un buque cisterna ruso, que transportaba nafta hasta territorio venezolano, tuvo que devolverse.

  • La tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro sigue en aumento. Foto: AFP.
    La tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro sigue en aumento. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos crece cada vez más, ahora, el enfoque coercitivo del gobierno americano es solo uno: cercar poco a poco el sistema financiero petrolero. La agencia Reuters confirmó que un buque cisterna que transportaba nafta rusa con destino a PDVSA y, al menos, cuatro superpetroleros que tenían previsto cargar crudo dieron media vuelta y no entraron a Venezuela durante la mañana de este lunes.

Esto, sucede justamente luego de que EE. UU. incautara una embarcación que llevaba petróleo venezolano la semana pasada. Este operativo lo llevó a cabo la Guardia Costera de Estados Unidos e interceptó y confiscó buque de gran capacidad (VLCC) que transportaba cerca de 1,85 millones de barriles de crudo pesado venezolano vendido por PDVSA.

Una muestra de que la fricción entre Venezuela y Estados Unidos, se intensifica cada vez más. Todo con el objetivo de presionar a Nicolás Maduro.

La operación, que no permitió que llegara el buque cisterna ruso y los cuatro superpetroleros, dejó más de 11 millones de barriles atrapados a bordo de otros buques en aguas venezolanas y llevó a algunos armadores a ordenar giros “en U” para evitar problemas con la flotilla de barcos estadounidenses patrulla el mar Caribe.

Entre los buques que se retiraron figura el Boltaris, que llevaba unos 300.000 barriles de nafta rusa y que ahora navega de regreso a Europa sin haber descargado el encargo que traía. A ello se suma el repliegue de al menos cuatro VLCC incluidos en la programación de PDVSA para las próximas semanas.

Según los datos, la presión de Washington ha reducido casi a cero las exportaciones petroleras venezolanas, con excepción de los cargamentos operados por Chevron, que continúan bajo una licencia especial otorgada por el gobierno estadounidense en Venezuela.

En paralelo, PDVSA informó haber sido afectada por un ciberataque que obligó a suspender temporalmente sus sistemas administrativos y operativos, incluido el despacho de crudo, lo que agrava aún más la situación del sector petrolero venezolano.

Autorización en isla caribeña

Justamente, este lunes Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos “en las próximas semanas” para “movimientos de carácter logístico”. Todo enmarcada en medio de estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que pareciera no estar desescalando, sino al contrario, cada vez incrementa más.

“De conformidad con la cooperación bilateral establecida, el ministerio ha otorgado autorizaciones que permiten a aeronaves militares de Estados Unidos transitar por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas”, según establece el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago.

Lea también: Revelan la conversación entre piloto de JetBlue y torre de control luego de maniobra que evitó una colisión cerca a Venezuela

.

